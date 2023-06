Wölbitsch ad Wien Energie: Der nächste Beweis: SPÖ macht Geschäfte zulasten der Bürgerinnen und Bürger

Weiteres Gutachten zeigt verantwortungsloses Handeln bei der Wien Energie

Wien (OTS) - „Ein weiteres Gutachten und der nächste Beweis für das verantwortungslose Handeln von SPÖ und Wien Energie“, so der Klubobmann der Wiener Volkspartei Markus Wölbitsch angesichts der heutigen Berichterstattung in der „Kronen Zeitung“.

Bereits im März dieses Jahres habe ein Gutachten bestätigt, dass mit der von der Wien Energie verfolgten Geschäftspolitik versucht werde den Profit zu maximieren, jedoch gleichzeitig keine Absicherung gegen steigende Preise für die Endkunden vorgenommen werde.

Das nunmehrige Gutachten kommt laut "Krone" zum Schluss, dass durch das Beibehalten des Geschäftsmodells über die Börse der Wien Energie nicht nur 910 Mio. Euro an Erlösen entgangen, sondern auch vermeidbare Mehrkosten in der Höhe von 377 Mio. Euro entstanden seien, die in weiter Folge an die Kunden weitergegeben wurden. "Die SPÖ und die Wien Energie machen Geschäfte zulasten der Bürgerinnen und Bürger", so Wölbitsch weiter.

Auch die Befragungen in der von der Wiener Volkspartei initiierten Untersuchungskommission haben gezeigt, dass hier völlig verantwortungslos und chaotisch gehandelt wurde.

„Es kann nicht sein, dass seitens der Verantwortlichen in der SPÖ und der Stadt eine Geschäftspolitik in dieser Form zugelassen wird. Eine Änderung dieser ist daher dringend angezeigt“, so Wölbitsch weiter und abschließend: „Wie viele Beweise sollen noch an die Oberfläche gelangen, bis hier endlich reagiert wird?“

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at