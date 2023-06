ÖAMTC: Zweite Welle im Pfingstreiseverkehr aus Bayern

20 Kilometer Rückstau bei Einreise vor Kufstein

Wien (OTS) - „Wie vorhergesagt sind auch am zweiten Pfingstwochenende viele Bayern in Richtung Süden unterwegs“, melden die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Samstagvormittag. „Schon in den frühen Morgenstunden kam es vor dem Grenzübergang Kiefersfelden (A12) zu einem Rückstau von 20 Kilometern und es kommt auch noch einiges nach.“

In Österreich selbst gab es auf einigen Transitrouten dichten Kolonnenverkehr. So auf der Fernpassstrecke (B179) bei Reutte, auf der Brenner Autobahn (A13) und der Tauern Autobahn (A10). Dort wurde bei Flachauwinkel vor dem Tauerntunnel kurzfristig Blockabfertigung verhängt. Vor dem Karawankentunnel blieb es vorerst ruhig. „Bis jetzt blieben die Transitrouten auch vor Verkehrsbehinderungen wie Unfällen oder defekten Fahrzeugen verschont. Auch deshalb kommt man in Österreich relativ zügig voran“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Zu erwarten ist, dass sich der Schwung aus Bayern am späteren Vormittag auf der Brenner-Route (A13) auswirkt. Am frühen Nachmittag sollte sich die Verkehrssituation Richtung Süden beruhigen und der Rückreiseverkehr Richtung Norden einsetzen.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs:

www.oeamtc.at/apps

