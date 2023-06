Lopatka: „Die Befreiung zweier Österreicher aus dem Iran ist ein sehr guter Moment für unsere Diplomatie“

Dank der professionellen Arbeit von Kanzler und Außenminister können zwei Österreicher nach langem Leid endlich wieder mit ihren Familien vereint werden

Wien (OTS) - „Die Befreiung zweier Österreicher aus dem Iran ist ein sehr guter Moment für unsere Diplomatie. Mithilfe von Vermittlern aus Belgien und dem Sultanat Oman ist es dem Außenminister zusammen mit dem Bundeskanzler gelungen, zwei österreichische Staatsbürger aus dem Iran zu befreien, die dort bereits seit mehreren Jahren in Gefängnissen des iranischen Regimes ausharren mussten. Dass es gelungen ist, zwei unserer Staatsbürger aus den Fängen des Unrechtsregimes in Teheran zu befreien, ist eine wahrlich gute Nachricht. Ich freue mich, dass die intensiven Bemühungen von Kanzler Nehammer in dieser Sache von Erfolg gekrönt waren. Besonders stolz macht es mich aber zu wissen, dass wir in einem Land leben, das auch in schweren Momenten zu seinen Bürgern hält und niemanden zurücklässt. Ein großer Dank gilt insbesondere den Teams im Bundeskanzleramt und Außenministerium, die das möglich gemacht haben“, lobt der Abgeordnete zum Nationalrat und Sprecher für Europa- und Außenpolitik der Volkspartei, Reinhold Lopatka, die Freilassung zweier Österreicher aus iranischer Haft.

„Besonders freut mich dabei aber zu wissen, welches Glück dies für die Familien bedeutet, die nach langen Jahren der Sorge und des Wartens ihre Angehörigen bald wiedersehen können. Kaum vorstellbar ist, wie dies für die Befreiten selbst sein muss, die nach 7 bzw. 4 Jahren Haft in den Gefängnissen der Ayatollahs endlich wieder in Freiheit leben dürfen. Man will kaum darüber nachdenken, welche traumatischen Erlebnisse mit solch einer Haft einhergehen müssen. Als Außenpolitik-Sprecher der Volkspartei möchte ich ihnen jedenfalls alles Gute für ihre Rückkehr nicht nur nach Österreich, sondern auch zurück in einen friedlichen Alltag wünschen. Und im Namen von uns allen ein herzliches Willkommen zurück in Österreich.“, so Lopatka abschließend.

