Mehr als 200 Polizistinnen und Polizisten angelobt und ausgemustert

LH Mikl-Leitner: Mit Kompetenz, Engagement, Herzblut und Liebe zu den Menschen täglich im Einsatz

St.Pölten (OTS) - Mehr als 200 Polizistinnen und Polizisten wurden am heutigen Freitag am Hauptplatz Wiener Neustadt im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bundespolizeidirektor Michael Takacs, Landespolizeidirektor Franz Popp, Bürgermeister Klaus Schneeberger sowie vielen Ehrengästen angelobt und ausgemustert.

Die Landeshauptfrau sprach von einem Freudentag für ganz Niederösterreich und nahm den Festakt zum Anlass, „danke an jede einzelne Polizistin und jeden einzelnen Polizisten“ zu sagen, die „mit unglaublicher Kompetenz, Engagement, Herzblut und Liebe zu den Menschen Spitzenleistungen erbringen“, so Mikl-Leitner. Man spüre gerade an solch einem Tag das Zusammenstehen und Zusammenhalten der gesamten Sicherheitsfamilie Niederösterreich, „und heute werden Sie alle ein wichtiger Teil dieser Sicherheitsfamilie“, sagte die Landeshauptfrau.

Sie hob besonders die „Ausbildung auf der Höhe der Zeit“ hervor: „Sie alle haben viel Theorie, Praxis und psychologisches Wissen in Ihrer Ausbildung erfahren und wissen, wie man in Extremsituationen richtig handelt.“ Und so, wie die Polizistinnen und Polizisten verlässlicher Partner für die niederösterreichische Bevölkerung seien, „so kann sich die Polizei auch weiterhin auf das Land verlassen.“ Die Landeshauptfrau erinnerte an Investitionen in die Sicherheitsfamilie Niederösterreich wie „die Flugeinsatzzentrale in Wr. Neustadt, die gerade entsteht oder auch die Einsatztrainingszentren in St. Pölten, Traiskirchen oder Süßenbrunn.“

Gerade in Zeiten, wo die Herausforderungen nicht weniger, sondern mehr werden, werde das Land NÖ weiterhin seine Menschen finanziell unterstützen, um gut durch diese Zeiten zu kommen. „Zum anderen braucht es Zukunftsinvestitionen“, sagte Mikl-Leitner und nannte hier beispielsweise Investitionen in die Energieunabhängigkeit, Kinderbetreuung, in Gesundheit und Pflege „und ganz klar in die Sicherheit, denn in Zeiten der Globalisierung mit all ihren Gefahren und Auswirkungen auf den Alltag braucht es unsere Sicherheitskräfte wie die Polizei, das Bundesheer, die Freiwillige Feuerwehr und die Rettung, um den Menschen in unserem Land Unsicherheit und Sorge zu nehmen“, bekräftigte die Landeshauptfrau.

Bundespolizeidirektor Michael Takacs bestellte den Angelobten und Ausgemusterten herzlichste Gratulationen und Grüße von Bundesinnenminister Gerhard Karner und unterstrich anschließend: „Die Familie der Polizei in Niederösterreich ist ganz stabil und sicher aufgestellt.“ Niederösterreich sei eines der sichersten Bundesländer, es bestehe ein großes Miteinander mit der Bevölkerung, in der Sicherheitsgestaltung mit den anderen Blaulichtorganisationen und vor allem, so Takacs, „erfahren wir einen enormen Rückhalt aus der Landesregierung.“

Landespolizeidirektor Franz Popp bedankte sich besonders bei den Sicherheitsakademien und den in Niederösterreich etablierten Bildungszentren St. Pölten, Traiskirchen und Ybbs an der Donau, „die eine Ausbildung auf europäischem Höchstniveau garantieren und unsere Kolleginnen und Kollegen auf ihren herausfordernden, schwierigen und gefährlichen Beruf vorbereiten.“ Popp bedankte sich außerdem besonders bei den Familien und Freunden der Polizistinnen und Polizisten, „dass sie die Berufswahl mitgetragen haben und immer da sind, auch wenn sie viel Zeit alleine verbringen müssen, wenn wir im Nachtdienst, im Wochenenddienst und auch zu Feiertagen rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr für die Sicherheit der Menschen im Land sorgen.“

Bürgermeister Klaus Schneeberger bezeichnete Wiener Neustadt als „die Sicherheitshauptstadt des Landes Niederösterreich.“ Sie beherberge nicht nur die älteste Militärakademie der Welt, sondern auch im polizeilichen habe man einen tollen Auftritt. „Ich denke dabei an das Einsatzkommando Cobra seit 1992, an die Fachhochschule Wiener Neustadt, die als Ausbildungsstätte Studien- und Lehrgänge für die Offiziersausbildung anbietet“, so Schneeberger und nicht zuletzt nannte er die Flugleitzentrale, die gerade gebaut und im Frühjahr 2024 eröffnet werde. Schneeberger bedankte sich ausdrücklich bei der Polizei für die Zusammenarbeit in der Stadt, denn „wir waren in vielen Bereichen Hotspots und haben über Schutzzonen und verschiedene Einsatzpläne Lösungen gefunden, um sagen zu können, wir können die Sicherheit der Menschen in Wr. Neustadt gewährleisten.“

Landesseelsorger Gerald Gruber nahm zum Ende die Segnung vor. Musikalisch begleitet wurde die heutige Angelobung und Ausmusterung von der Polizeimusik Niederösterreich.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse