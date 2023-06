ORF-„Pressestunde“ mit Leonore Gewessler, BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Die Grünen

Am 4. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im Kampf gegen die vielen Krisen kommt der Grünen Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler eine Schlüsselrolle zu, und gerade darin wird sie vielfach kritisiert. Ein Klimaschutzgesetz ist nicht in Sicht, das Energieeffizienzgesetz konnte nur in abgespeckter Form beschlossen werden, Fachleute warnen, dass Österreich seine Klimaziele verfehlen werde. Dazu kommt die anhaltende Gasabhängigkeit von Russland, zuletzt kamen Zweifel auf, ob der Vertrag zur Durchleitung des Gases von der Ukraine verlängert wird. Welche Maßnahmen will Gewessler setzen, um ihre Ziele im Umwelt- und Energiebereich dennoch zu erreichen? Wie beurteilt sie die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner ÖVP? Und welche Lehren ziehen die Grünen aus den enttäuschenden Ergebnissen bei den Landtagswahlen im Frühjahr?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 4. Juni 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Doris Vettermann

„Kronen Zeitung“

und

Christoph Varga

ORF

