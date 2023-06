„IM ZENTRUM“ zu SPÖ-Parteitag: Neustart oder Untergang?

Am 4. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Parteitag am Samstag bringt mit dem neuen Parteichef auch die Weichenstellung für die Zukunft der SPÖ. Wer das Lager der scheidenden Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner überzeugen kann, der wird auch den neuen Weg bestimmen. Wohin geht die SPÖ? Und kehrt nach der Wahl die viel zitierte Ruhe in der Partei ein? Knackpunkt für den neuen Chef ist die Frage, ob er die Unterstützer seines Gegners einbinden und hinter sich vereinen und die Lager befrieden kann. Wie wird die Partei neu aufgestellt? Was bedeutet das für den SPÖ-Klub? Vor allem am Thema Migration scheiden sich die Geister. Wird hier eine einheitliche Linie gelingen? Wie wird die Frauenpolitik des künftigen SPÖ-Vorsitzenden aussehen? Das nächste Ziel ist ein Sieg bei der Nationalratswahl. Mit welcher Strategie kann das gelingen und geht der neue Parteichef auch tatsächlich als Spitzenkandidat in die nächste Nationalratswahl?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 4. Juni 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Eva-Maria Holzleitner

Bundesfrauenvorsitzende und stv. Bundesparteivorsitzende SPÖ

Max Lercher

Nationalratsabgeordneter, ehem. Bundesgeschäftsführer SPÖ

Robert Menasse

Schriftsteller

Katrin Praprotnik

Politikwissenschafterin, Universität Graz

