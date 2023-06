Schallenberg: „Zwei Österreicher aus iranischer Haft befreit“

Jahrelanges diplomatisches Ringen Österreichs war erfolgreich – Dank an Belgien und den Oman

Wien (OTS) - „Ich bin sehr erleichtert, dass wir Kamran Ghaderi und Massud Mossaheb nach Jahren der beschwerlichen Haft im Iran endlich nach Hause holen können. Sie sind bereits auf dem Weg nach Österreich, wo ihre Familien sehnsüchtig auf sie warten“, gibt Außenminister Alexander Schallenberg am Freitag bekannt.

„Unser jahrelanges diplomatisches Ringen um ihre Freilassung hat Früchte getragen. Ich möchte mich besonders bei meiner belgischen Kollegin Hadja Lahbib und dem omanischen Außenminister Sayyid Badr Albusaidi für ihre wertvolle Unterstützung bedanken. Wir haben eng, diskret und vertrauensvoll mit unseren Partnern zusammengearbeitet. Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt“, erklärt Schallenberg.

Diese internationale Kooperation habe schlussendlich dazu geführt, dass die beiden österreichisch-iranischen Doppelstaatsbürger Kamran Ghaderi und Massud Mossaheb nach 2709 bzw. 1586 Tagen in iranischer Haft endlich wieder in Freiheit sind.

„Seit Tag eins meiner Amtszeit als Außenminister haben mich die Sicherheit und das Wohlergehen von Herrn Ghaderi und Herrn Mossaheb laufend beschäftigt. Das zähe Ringen um die Freilassung der beiden zu Unrecht Verhafteten hat meine MitarbeiterInnen und mich jahrelang intensiv gefordert“, führt Schallenberg aus.

Österreich habe unzählige Gespräche auf allen Ebenen geführt und beharrlich auf eine humanitäre Lösung hingearbeitet. Das sei ein diplomatischer Marathon gewesen, der sich schlussendlich ausgezahlt habe.

„Ich danke meinem Team im Außenministerium und an der österreichischen Botschaft in Teheran für den unermüdlichen Einsatz. Heute ist ein sehr bewegender Tag für uns alle. Wir freuen uns vor allem für die tapferen Familien, die in den letzten Jahren so gelitten haben. Nun können sie endlich ihre Ehemänner, Väter und ihren Großvater in Freiheit wieder in die Arme schließen“, so der Außenminister.

Schallenberg versichert abschließend, dass das Außenministerium weiterhin nichts unversucht lassen werde, um auch die Freilassung des dritten österreichischen Staatsbürgers, der noch im Iran inhaftiert ist und dessen Berufungsverfahren derzeit läuft, durchzusetzen.

Rückfragen & Kontakt:

BMEIA

Presseabteilung

+43(0)501150-3320, F:+43(0)501159-213

abti3 @ bmeia.gv.at

http://www.bmeia.gv.at