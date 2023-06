Pfurtscheller: „Schutz der Frauen ist der Kickl-FPÖ im EU-Parlament keine Zustimmung wert“

Europäisches Parlament intensiviert den Kampf gegen sexuelle Belästigung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Der Schutz der Frauen ist der Kickl-FPÖ im EU-Parlament keine Zustimmung wert. Das Bild, das die Freiheitliche Partei in der EU zeichnet, ist beschämend“, sagt die Frauensprecherin der Volkspartei, Elisabeth Pfurtscheller, in Bezugnahme auf das jüngste Abstimmungsverhalten der FPÖ im EU-Parlament und fügt hinzu: „Die Kollegen Haider, Vilimsky und Mayer haben offensichtlich keine Ahnung, was Frauen leider oftmals durchmachen müssen. Und das Stimmverhalten zeigt auch: Sie haben kein Interesse, das zu ändern. Während die Mehrheit der Mitglieder zum Europäischen Parlament nun den Kampf gegen sexuelle Belästigung intensiviert hat, indem die Strafbarkeit von sexueller Belästigung und Gewalt in der gesamten EU etabliert werden soll, die Meldeverfahren effizienter gestaltet und die Unterstützung Betroffener ausgeweitet werden, bleibt die Frauenpolitik der radikalen Kickl-FPÖ im 18. Jahrhundert stecken. Das ist nicht anders zusammenzufassen und das ist erschütternd.“

Abschließend betont Pfurtscheller: „Es wurde schon enorm viel für die Frauen erreicht, nur sind wir noch lange nicht am Ende, und als Volkspartei werden wir uns auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass Frauen weiterhin die Unterstützung bekommen, die sie verdienen – vor allem was die Sicherheit anbelangt.“

