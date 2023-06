PRVA-Talent Garden: Junge Talente treffen Arbeitgeber

Rückblick: Job-Speed-Networking für Ein- und Aufsteiger:innen in der PR-Branche am 1. Juni 2023

Wien (OTS) - Rund 70 junge Kommunikationstalente fanden sich am Donnerstag, den 1. Juni 2023, ab 18:30 Uhr im Club PRATERSTRASSE ein und nahmen am „PRVA Talent Garden“ teil. Ziel des Karriereevents ist es, Berufseinsteiger:innen mit Arbeitgebern aus der Kommunikationsbranche zu vernetzen. Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter:innen zu finden ist nämlich auch für viele Unternehmen und Agenturen eine Herausforderung. Dreizehn Arbeitgeber:innen nahmen am „PRVA Talent Garden 2023“ teil, darunter die Kommunikationsabteilungen der ÖBB, der WKÖ und der MedUni Wien als auch Agenturen wie Grayling, Ketchum und Ecker & Partner.

Youngsters tatkräftig unterstützen

„Studierende und Young Professionals mit erster Berufserfahrung stehen am Beginn ihrer Karriere vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Bei ihrer Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz möchten wir sie tatkräftig unterstützen. Beim „PRVA Talent Garden“ geben wir ihnen die Chance, in kurzer Zeit eine Reihe von Agenturen, Unternehmen und weiteren Organisationen in One-on-One-Gesprächen kennenzulernen, die gerade auf Mitarbeitersuche sind“, sagt Bettina Loidhold, PRVA-Vizepräsidentin und Corporate Communications Manager bei EY.

Lockeres Kennenlernen bei Free Pizza & Drinks

Der Talent Garden 2023 startete mit einer Talk- und Fragerunde, bei der Bettina Loidhold mit Marco Glöckl, Co-Founder von LPdigital Personalmanagement, und Maria Wedenig, Managing Partner der PR-Agentur ikp, über Dos and Don‘ts im Bewerbungsprozess auf beiden Seiten diskutierte. Bei Free Pizza & Drinks im Anschluss trafen die jungen Kommunikationsprofis beim Speed-Networking auf

die Agenturen bettertogether, currycom, Ecker & Partner, Grayling, ikp, Ketchum Publico, meinungsbild PR & Coaching, The Skills Group und

weitere Einrichtungen wie ÖBB, Observer Media Intelligence, MedUni Wien, REWE Group, Vetmeduni und die Wirtschaftskammer Österreich.

Der PRVA Talent Garden ist eine Veranstaltung der PRVA Newcomer, dem Netzwerk der unter 30-jährigen Ein- und Aufsteiger:innen der österreichischen Kommunikationsbranche mit rund 100 Mitgliedern.

Diese Veranstaltung fand mit freundlicher Unterstützung des PRVA-Wirtschaftspartners Observer Media Intelligence statt.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Grampelhuber, +43 676 846 787 200, s.grampelhuber @ prva.at