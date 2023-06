GRÜNE – TERMINE

Von 5. bis 11. Juni

Montag, 5. Juni:

10.00 Uhr: Sozialminister Johannes Rauch bei der Eröffnung des 6. Frauengesundheitsdialogs. Mädchen und Frauen. Selbstbestimmt. Ort: Uhr Urania, Dachgeschoss (Hybridveranstaltung), Uraniastraße 1, 1010 Wien

Hier geht's zum PROGRAMM des 6. FrauenGesundheitsdialog und zur Anmeldung.

12.00 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler präsentiert gemeinsam mit Andreas Matthä, CEO der ÖBB Holding AG, die ÖBB Energie-Strategie. Ort: 2135 Kottingneusiedl, Photovoltaik-Anlage (https://goo.gl/maps/63Q8PAwKmZxtyK7M7).

16.30 Uhr: Podiumsdiskussion zu Klimaschutz als Menschenrecht u.a. mit Justizministerin Alma Zadić. Begrüßung durch Vizekanzler und Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler. Ort: Festsaal der Diplomatischen Akademie Wien, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien

Anmeldung für die Teilnahme vor Ort unter www.da-vienna.ac.at/events erbeten

Dienstag, 6. Juni:

10:00 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler präsentiert im Rahmen einer Pressekonferenz die Kampagne für Verkehrssicherheit gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) Christian Schimanofsky. Ort: Village Cinema Wien Mitte, Landstraßer Hauptstraße 2a Wien Mitte, 1030 Wien

Akkreditierung unter: alice.socher@bmk.gv.at.

16 Uhr: Sozial- und Gesundheitsminisiter Johannes Rauch beim Health Innovation Summit inklusive Podiumsdiskussion zum Thema: What do we need to make Innovation work? Ort: Erste Bank Campus, Am Belvedere 1, 1100 Wien

18.00 Uhr Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler eröffnet die World Mountain & Trail Running Championships Innsbruck-Stubai.

Ort: Vorplatz Landestheater Innsbruck, Rennweg 2, 6020 Innsbruck

Mittwoch, 7. Juni:

10 Uhr: Pressekonferenz zur Präsentation des LGBTIQ* Gesundheitsberichts. Ort: Cafe Villa Vida Linke Wienzeile 102, 1060 Wien

Voranmeldungen über kommunikation@sozialministerium.at

18.00 Uhr: Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler eröffnet die Sport Austria Finals 23 in Graz. Ort: Finals Dome, Karmeliterplatz, 8010 Graz

Donnerstag 8. Juni

11.30 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler nimmt an den 41. Goldegger Dialogen teil. Ort: Schloss Goldeggm Hofmark 1, 5622 Goldegg

