„Sport am Sonntag“ zieht Bundesliga-Bilanz

Am 4. Juni um 18.00 Uhr in ORF 1 auch mit Klettern, dem Westwien-Schlussakkord und 3x3-Basketball-WM am Rathausplatz

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 4. Juni 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball: Bundesliga-Bilanz

Die schönsten Tore, die besten Szenen, die legendärsten Sager.

Fußball: Live-Gast Andreas Ulmer

Der 13-fache österreichische Meister Andreas Ulmer live im Studio.

Klettern: Europameister Jakob Schubert & Nicolai Uznik live zu Gast Zehn Tage vor dem Heim-Weltcup in Innsbruck und ein Jahr vor den Olympischen Spielen wollen Österreichs Kletter-Asse zeigen, dass sie bereit für Paris sind.

Handball: Westwien – Ein Traditionsverein sperrt zu

Westwien gegen Linz – ein Handballklassiker um den österreichischen Meistertitel. Wer gewinnt, ist völlig offen. Fix dagegen ist: Der Spielbetrieb bei Westwien wird nach der Finalserie eingestellt.

Basketball: 3x3-WM am Wiener Rathausplatz

Die junge Sportart 3x3 erobert die Herzen der Basketball-Fans. Österreich hat dabei sogar die Chance, sich für Olympia in Paris zu qualifizieren.

