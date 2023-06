Die PH Wien ist Pride

Die Regenbogenfahne weht am Urban Diversity Education Campus das ganze Jahr – aber im Juni zeigt die Pädagogische Hochschule mehr als Flagge.

Die Schule gilt als Teil des Entwicklungsfeldes von Kindern und Jugendlichen – und auch als sekundäre Sozialisationsinstanz Barbara Herzog-Punzenberger, Rektorin der PH Wien 1/3

Damit wir uns als Menschen frei und positiv entwickeln können, braucht es ein Umfeld, das sich vehement gegen jede gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit stellt. Es spielt eine große Rolle, wie wir als Lehrende die Vielfalt von Lebens- und Liebensweisen im Unterricht thematisieren. Evelyn Süss-Stepancik, Vizerektorin PH Wien 2/3

Wir möchten eine pädagogische Haltung leben, die sich klar gegen benachteiligende, herabwürdigende, sexistische oder homo- und transphobe Äußerungen oder Handlungen wendet Norbert Kraker, Vizerektor PH Wien 3/3

Wien (OTS) - Das Rektorat der Pädagogischen Hochschule Wien setzt im Juni ein klares Zeichen für die Vielfalt. „ Die Schule gilt als Teil des Entwicklungsfeldes von Kindern und Jugendlichen – und auch als sekundäre Sozialisationsinstanz “, unterstreicht Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger. Und welche Bedeutung das für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrpersonen hat, betont Vizerektorin Evelyn Süss-Stepancik: „ Damit wir uns als Menschen frei und positiv entwickeln können, braucht es ein Umfeld, das sich vehement gegen jede gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit stellt. Es spielt eine große Rolle, wie wir als Lehrende die Vielfalt von Lebens- und Liebensweisen im Unterricht thematisieren. “ Es braucht mehr als eine Fahne, um so ein Bekenntnis 365 Tage im Jahr zu leben. Mit großer Freude unterstützt das Rektorat daher auch die 43 Kolleg:innen der PH Wien aus Lehre, Verwaltung und Studierenden, die am 3. Juni beim Pride Run in Wien im Namen der Hochschule laufen und walken. „ Wir möchten eine pädagogische Haltung leben, die sich klar gegen benachteiligende, herabwürdigende, sexistische oder homo- und transphobe Äußerungen oder Handlungen wendet “, bekennt sich Vizerektor Norbert Kraker zu einer Hochschule der Vielfalt, zu einer bunten Pädagogischen Hochschule Wien.

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Aga Trnka-Kwiecinski

Pädagogische Hochschule Wien

Grenzackerstrasse 18, 1100 Wien

M +43-699-1833 9601

pressestelle @ phwien.ac.at

www.phwien.ac.at