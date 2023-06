Das sind die Sieger des Green Marketing Award 2023

Ölz Meisterbäcker, Wertgarantie, electrify und Woerle holen Gold

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr haben die Initiatoren ÖBB Werbung, GroupM und HORIZONT am Donnerstagabend zum zweiten Mal den Green Marketing Award im Rahmen einer großen Gala mit über 400 Gästen vergeben.

Stolze 79 Einreichungen gingen ins Rennen um die begehrte Trophäe, die teilnehmenden Projekte zeigen dabei einen breiten Querschnitt der vielfältigen Ambitionen im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Hausherr Andreas Matthä als CEO der ÖBB begrüßte in der Stückguthalle Wien Nordwestbahnhof und skizzierte die Rolle und Bedeutung der Bahn als Klimavorreiter.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler betonte, dass Marketing nicht automatisch nur schneller und billiger bedeute. Es gehe auch darum, der besten Idee im Sinne der Nachhaltigkeit zum Durchbruch zu verhelfen. "Wir müssen das alte Denken hinter uns lassen. Der Green Marketing Award ist das Gütesiegel, das das auf den Weg gebracht hat." Gewessler hofft, dass der Award als Anstoß genommen werde. Bislang sei das mit Blick auf die Einreichungen geglückt. Es sei gut, dass solche Arbeiten vor den Vorhang geholt und sichtbar gemacht würden. "Vielen Dank, dass Sie voran gehen", so die Bundesministerin.

In den drei Kategorien "think different", "be aware" und "innovate" wurden die Gewinner nach Vorauswahl durch eine hochkarätige Fachjury von einem Consumer-Panel mit dem Research Partner TQS ermittelt. In den beiden neu eingeführten Kategorien "b-2-be" sowie dem Nachwuchspreis "new momentum" kürte die Jury die siegreichen Projekte.

Der Green Marketing Award wird von Volksbank, Wiener Städtische und Österreichische Post als Premiumpartner unterstützt.

Die Siegerprojekte:





„think different“

Gold

Ölz Meisterbäcker

Mit Freilandei noch mehr Liebe dabei

Silber

Geschenkstoff

So schenkst Du heute!

Bronze

CLAW Climate Law

Initiative für Klimarecht

„be aware“

Gold

Wertgarantie

Reparieren statt wegwerfen

Silber

ÖBB INFRA

Schienenbienen

Bronze

Friedhöfe Wien

Gemeinsam sorgsam

Bronze

Bildungsdirektion Wien

Projekt Klimabeauftragte

„innovate“

Gold

electrify

Carport mit Solarpanel

Silber

Stiegl Gut Wildshut

Kreislaufwirtschaft

Bronze

Wiener Linien

WienMobil Rad





„b-2-be“

Gold

Woerle

Regional CO2 reduziert

Silber

RWA Lagerhaus Ware

Entsorgungskampagne

Bronze

R.U.S.Z Reparatur & Servicezentrum

Repairs for Future

„new momentum“

Chiara Brammer

Durch eine Tierwohlskala zu mehr Transparenz & Vergleichbarkeit

