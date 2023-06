12. Bezirk: „Renate“ singt Schlager am 7.6. im Kral-Saal

Wien (OTS/RK) - Einen fein klingenden „Schlager-Cocktail“ serviert die charmante Sängerin „Renate“ ihrem Publikum am Mittwoch, 7. Juni, im „Ferdinand Kral-Saal“ (12., Hufelandgasse 2). Bekannt ist die Künstlerin durch zahlreiche Engagements im ganzen deutschsprachigen Raum. Öfter ertönen Lieder der Vokalistin im Radio und TV. Der letzte Hit von „Renate“ ist die gut ins Ohr gehende Liebesballade „Du schaust mi afoch an“. Um 18.30 Uhr beginnt das Konzert. „Renate“ singt an dem Abend moderne Schlager und beliebte Evergreens. Für die Organisation sorgt das ehrenamtlich agierende Team des Vereins „Meidlinger Kulturkreis“ (Präsident: Gerhard Weiß). Wie üblich ist der Eintritt gratis. Die Vereinsleute bitten um Anmeldungen: Telefon 0677/638 88 271. Platz-Reservierungen per E-Mail: mkk12@outlook.com.

„Renate“ ist seit Jahren in der Schlager-Branche aktiv und hat ein abwechslungsreiches Repertoire. Vom „Vorstadtprinz“ bis zu einer „Liebelei“ reichen die Single-Produktionen. Das aktuelle Album der Sängerin trägt den Titel „Mit an Schuss Risiko“. Ein Blick ins Internet lohnt sich: www.renatemusic.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Meidlinger Kulturkreis“: https://meidlinger-kulturkreis.jimdofree.com



Kunst und Kultur im 12. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/meidling

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at