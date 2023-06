Meredith geht nach Boston: Letzte „Grey’s Anatomy“-Episode mit Ellen Pompeo am 5. Juni in ORF 1

Um 22.00 Uhr: Serienabschied in Folge 407

Wien (OTS) - „Nur 48 Stunden“ dauerte die erste Schicht, die die neue Assistenzärztin Meredith Grey alias Ellen Pompeo im Seattle Grace Hospital an der Seite von Izzie, George, Christina und Alex im März 2006 in ORF 1 antrat. Das erste emotionale Feuerwerk lies nicht lange auf sich warten – entpuppte sich doch ihr One-Night-Stand der vergangenen Nacht als ihr neuer Chef Dr. Derek Shepherd! 17 Jahre, 19 Staffeln und 407 Episoden später heißt es nun Abschied nehmen: Ellen Pompeo verlässt als titelgebende Serienheldin „Grey’s Anatomy“. In Folge 7 der aktuellen Staffel mit dem Original-Titel „I’ll follow the Sun“ – am Montag, dem 5. Juni 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 zu sehen – zieht Meredith mit ihren Kindern nach Boston. Laut US-Sender ABC wird Ellen Pompeo noch „ab und zu in Erscheinung treten“, fix ist auch die Verlängerung der Serie: Mit einem neuen Showrunner wurden bereits die Vorbereitungen für die 20. Staffel gestartet.

„Grey’s Anatomy: Ich folge der Sonne“ (Montag, 5. Juni, 22.00 Uhr, ORF 1)

Der letzte Tag von Meredith (Ellen Pompeo) im Grey Sloan Memorial hält jede Menge Überraschungen für sie bereit. Während sie sich auf den Umzug nach Boston vorbereitet, steht ihre weitere Zukunft mit Nick (Scott Speedman) in den Sternen. Doch eine letzte Operation fordert ihr noch einiges ab. Inzwischen bereiten Dr. Maggie Pierce (Kelly McCreary) und Dr. Winston Ndugu (Anthony Hill) eine riskante Herz-Transplantation an einem Baby vor. Die Assistenzärzte wetteifern darum, bei dem bahnbrechenden Eingriff dabei zu sein. Dr. Richard Webbers (James Pickens Jr.) schwierige Suche nach einer Nachfolgerin für Meredith scheint gelöst.

