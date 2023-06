Tagesbetreuungseinrichtung in Au/Leithagebirge eröffnet

LH Mikl-Leitner: „Eröffnung ist ein Zeichen für Zukunft und Optimismus“

St.Pölten (OTS) - „Es ist schön, heute in dieser unglaublich schönen Gemeinde zu sein, wo zusammengestanden und zusammengehalten wird“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am heutigen Freitag bei der feierlichen Eröffnung der Tagesbetreuungseinrichtung in Au am Leithagebirge.

„Wir haben uns ein hohes Ziel gesetzt, nämlich das Angebot an Kinderbetreuungsmöglichkeiten auszuweiten und damit unsere Familien in der Betreuung und Erziehung und vor allem auch in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen“, sagte die Landeshauptfrau und sprach damit die Kinderbetreuungsoffensive an, wofür das Land rund 750 Millionen Euro in ganz Niederösterreich investiere. Damit das Gemeindeleben funktioniere, brauche es aber nicht nur Tagesbetreuungseinrichtung, Kindergarten, Volksschule und Musikschule, sondern auch Musikkapelle, Feuerwehr, Rettung, Kameradschaftsbund und alle Vereine. „Allen Vereinsverantwortlichen, Obleuten und Mitgliedern ein herzliches Dankeschön fürs Zusammenstehen, damit Heimatleben spürbar und fühlbar ist. Gerade in so herausfordernden Zeiten wie diesen ist es schön, zusammenzukommen, zu feiern, und sehr viel an Mut und Optimismus zu spüren“, unterstrich Mikl-Leitner und ergänzte: „Wenn wir heute die Tagesbetreuungseinrichtung eröffnen, ist das ein Zeichen für Zukunft und Optimismus.“

Die neu geschaffene Tagesbetreuungseinrichtung wurde im ehemaligen Gemeindeamt untergebracht. Dazu waren Umbauarbeiten und Adaptierungen nötig, wie Bürgermeisterin Reka Fekete in ihrer Ansprache erklärte:

„Wir haben am 20. November 2022 den Umzug ins neue Gemeindeamt abgeschlossen und am 13. Februar 2023 sind die ersten Kinder in die Tagesbetreuung gekommen. Das alles ist uns gelungen, weil alle zusammengeholfen haben. Vielen Dank für die großartige Zusammenarbeit“, bedankte sich die Bürgermeisterin bei allen Beteiligten. Aktuell werden zehn Kinder in der Tagesbetreuungseinrichtung betreut, in Summe wurden 145.000 Euro für die Umsetzung der TBE investiert.

