PANConference - Die sichere Videokonferenz-Revolution mit neuen Features und Bezahloptionen (FOTO)

Hamburg (ots) - PAN AMP AG, der renommierte Anbieter für IT-Sicherheitslösungen, setzt mit seiner DSGVO-konformen Videokonferenz-Technologie neue Maßstäbe. Mit dem neuesten Update bietet PANConference® nicht nur erstklassige Sicherheit, sondern auch spannende neue Funktionen, die Ihre Videokonferenzen auf ein neues Level heben.

Die Identitätsprüfung der Teilnehmer ist jetzt noch einfacher und effektiver. Versehen Sie Ihre Einladungen mit Optionen zur Identitätsprüfung, um sicherzustellen, dass nur berechtigte Personen an Ihren Meetings teilnehmen. Doch das ist erst der Anfang. Während der Konferenz können Sie jetzt mit verifizierten Teilnehmern Umfragen, Abstimmungen und Wahlen durchführen und mit den gemeinsamen Whiteboards steht der kreativen Zusammenarbeit nichts mehr im Wege.

Aber das ist noch nicht alles. Mit der neuen Bezahloption eröffnen sich Ihnen völlig neue Möglichkeiten der Monetarisierung. Bieten Sie kostenpflichtige Meetings, Videokonferenzen oder Seminare an und lassen Sie Ihre Teilnehmer die Räume erst nach erfolgreicher Online-Zahlung betreten. Die Höhe der Bezahloption können Sie dabei frei definieren und sogar Zugangsgebühren pro Monat oder Jahr verwalten.

Doch PANConference® hat noch mehr zu bieten. Die umfangreichen Funktionen sind plattformübergreifend und erfordern keine Installation. Egal ob Sie Windows, Mac oder Linux verwenden, PANConference® unterstützt alle Betriebssysteme und stellt sicher, dass Teilnehmer jederzeit und weltweit an Ihren Videokonferenzen teilhaben können, während Ihre Daten in den sichersten Händen sind. Die PAN AMP AG betreibt alle Kunden-Instanzen in deutschen Rechenzentren, die den strengen Richtlinien der DSGVO und höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.

Entdecken Sie die revolutionäre Zukunft der sicheren virtuellen Zusammenarbeit mit PANConference®: Erleben Sie erstklassige Sicherheit, innovative Funktionen und die neue Bezahloption. Treffen Sie online wichtige Entscheidungen, arbeiten Sie kreativ zusammen und verdienen Sie gleichzeitig Geld mit Ihren Videokonferenzen - ab jetzt verfügbar.

Über PAN AMP

Die PAN AMP AG ist ein renommierter Anbieter von IT-Sicherheitstechnologie und bietet mit PANConference® sichere, intuitive und DSGVO-konforme Online-Meetings und Videokonferenzen an. PAN AMP wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg, Deutschland. Zahlreiche Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen, Technologie, Verwaltung und vielen weiteren Branchen vertrauen auf IT-Sicherheitsprodukte und Dienstleistungen der PAN AMP AG.

