ORF-III-Programm zum SPÖ-Sonderparteitag am 3. Juni

Mit „ORF III AKTUELL“-Spezialausgabe, „Runde der Chefredakteurinnen“ und Doku-Neuproduktion„SPÖ – Eine Partei sucht sich selbst“

Wien (OTS) - Morgen, am Samstag, dem 3. Juni 2023, kommt es nach monatelanger Führungsdebatte in der SPÖ nun auf dem Sonderparteitag zum Showdown. In einer Kampfabstimmung stellen sich der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler den Delegierten.

„ORF III AKTUELL“ überträgt ab 9.55 Uhr in einer Spezialausgabe den Parteitag, zeigt die Reden der beiden Kandidaten um den Vorsitz und ist bei der Entscheidung in Linz live dabei. Durch den Vormittag führen Reiner Reitsamer und ORF-III-Chefkommentator Wolfgang Geier.

Im Hauptabend steht eine Spezialausgabe der „Runde der Chefredakteurinnen“ (20.15 Uhr) auf dem Programm. ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher geht der Frage nach, wie die SPÖ nach den Unruhen und Zerwürfnissen der vergangenen Monate wieder zu einer Einigkeit finden kann, welche inhaltlichen Weichensetzungen zu erwarten sind und wie sich die Partei nach dem Vorsitzwechsel personell und programmatisch verändern wird. Zu Gast sind: Petra Stuiber (Der Standard), Andreas Koller (Salzburger Nachrichten), Eva Linsinger (profil), Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten) und Florian Klenk (Falter).

Anschließend thematisiert Reiner Reitsamer in der ORF-III-Neuproduktion „SPÖ – Eine Partei sucht sich selbst“ (21.00 Uhr) in exklusiven Interviews mit Heinz Fischer, Christian Kern, Ferdinand Lacina, Julia Herr und Peter Filzmaier Fragen wie: Kann die SPÖ nach der Mitgliederbefragung zu alter Größe zurückfinden? Oder spielt die Sozialdemokratie in Österreich bald nur noch eine Nebenrolle?

Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

