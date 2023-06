AVISO: Übergabe von E-Autos an Polizei

Übergabe von 23 E-Autos an die Polizei mit GD Ruf und Gruppenleiter Skorsch – 5. Juni 2023 um 11:30 Uhr bei Porsche Wien-Liesing

Wien (OTS) - Am 5. Juni 2023 findet die Übergabe von 23 E-Autos an die Polizei mit Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, und den für Fahrzeugwesen zuständigen Gruppenleiter im Innenministerium, Peter Skorsch, statt. Die E-Autos werden ab dem vierten Quartal 2023 in einem Projekt auf ihre Eignung für den Polizeidienst getestet.

Wann: 5. Juni 2023, 11:30 Uhr

Wo: Porsche Wien-Liesing, 1230 Wien, Ketzergasse 120

