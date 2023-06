Der Juni im Cinema Paradiso Baden

Niederösterreich-Premieren, „Cinema Opera“, „Cinema Aperitivo“ und mehr

St.Pölten (OTS) - Die beiden Niederösterreich-Premieren von „27 Stories – Alterlaa Forever“ (mit Regisseurin Bianca Gleissinger am 6. Juni) und „Mermaids Don’t Cry“ (mit Stefanie Reinsperger, Karl Fischer und der Regisseurin Franziska Pflaum am 29. Juni) stehen im Zentrum des Juni-Programms im Cinema Paradiso Baden. Weitere Film-Highlights in diesem Monat sind u. a. Wes Andersons „Asteroid City“, der Schweizer Streifen „Die Nachbarn von oben“, „Die Unschärferelation der Liebe“ mit Caroline Peters und Burghart Klaußner sowie die Feelgood-Komödie „Die Rumba-Therapie“.

An den Montag-Nachmittagen werden zudem im „Film-Café“ wieder Kaffee, Kuchen und zusätzlich die Streifen „Der Pfau“ (5. Juni), „Griechenland“ (12. Juni), „Book Club 2“ (19. Juni) und „Mamma ante portas“ (26. Juni) serviert. Italienische Antipasti und Frizzante, Campari, Aperol etc. wiederum werden beim italienischen Filmfest „Cinema Aperitivo“ aufgetischt – das erste Mal am 27. Juni zu „Il Colpo del Cane – Der ganz große Coup“. Weiter geht es am 11. Juli mit „Nostalgia“, am 25. Juli mit „La Grande Bellezza“, am 8. August mit „L’Immensita“, am 22. August mit „Frühling in Neapel“, am 5. September mit „Der erste Tag meines Lebens“ und am 19. September mit „Il Colibri“, jeweils in Originalsprache mit Untertiteln.

„Cinema Opera“ überträgt am 13. Juni live aus dem Royal Opera House London Giuseppe Verdis „Der Troubadour – Il Trovatore“ mit Ludovic Tézier und Jamie Barton (Inszenierung: Adele Thomas, Dirigent:

Antonio Pappano). Mit Klängen ganz anderer Art wartet dann am 30. Juni bei freiem Eintritt die „Silent Gehsteigdisco“ auf: Auf einem Kanal kredenzt DJ L’Espresso über Funkkopfhörer Electro-Beats von Pop bis Deep House, auf dem zweiten DJ TFMA Indie-Alternative-Tracks.

Dazu kommt am 3. Juni ein Kinderbuch-Kino-Konzert-Erlebnis, bei dem Nicolai Gruninger aus den Kinderbüchern „Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel“, „Auf leisen Sohlen durch die Nacht“ und „Billy bei den Indianern“ liest, während Multiinstrumentalist Marc Bruckner dazu auf einer Vielzahl von Instrumenten spielt. Überdies liest Dragqueen Candy Licious am 21. Juni bei freiem Eintritt für Kinder ab fünf Jahren aus den Kinderbüchern „Filip Fisch“ von Doris Maria Weigl, „Ilvie Little“ von Susanne Stemmer und „Schwanenteich“ von Michi Fleischmann.

Nicht zuletzt präsentiert das Cinema Paradiso Baden gemeinsam mit dem Festival „La Gacilly-Baden Photo“ eine Auswahl von Filmen zum Thema Orient: am 5. und 25. Juni „Die Kairo Verschwörung“ sowie am 11. und 28. Juni „Das Blau des Kaftans“. In den Folgemonaten stehen noch „Persepolis“ (9. Juli), „Holy Spider“ (14. Juli), „Ballade von der weißen Kuh“ (9. August), „The Provisional Death of Bees“ (12. August), „Taxi Teheran“ (13. August), „Teheran Tabu“ (25. August) und „A Hero“ (6. September) auf dem Programm.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse