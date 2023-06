willhaben zum 14. Mal als „Great Place to Work“ prämiert

Österreich (OTS) -



Zweiter Platz für willhaben in der Kategorie „Large“ (250 bis 499 MitarbeiterInnen)

Österreichs größter digitaler Marktplatz steht auch heuer auf den Stockerlplätzen





Bereits seit dem Jahr 2010 ist willhaben Seriensieger im Rennen um die Auszeichnung als „Bester Arbeitgeber Österreichs“, verliehen durch das international tätige Forschungs- und Beratungsnetzwerk Great Place to Work® auf Basis von MitarbeiterInnen-Befragungen. Nun haben Österreichs größter digitaler Marktplatz und seine rund 330 MitarbeiterInnen – liebevoll WillhabingerInnen genannt – erneut Grund zur Freude. Denn: Das Unternehmen wurde im Rahmen der „For All Stars Night“ am 1. Juni 2023 im legendären Globe in der Wiener Marx Halle einmal mehr mit dem Titel „Great Place to Work®“ ausgezeichnet und darf sich in der Kategorie „Large” somit auch heuer zu den Top 3-Arbeitgebern des Landes zählen.



willhaben lebt Wertschätzung, Teamwork und Vertrauen

Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin von willhaben ist stolz, dass willhaben bei den „Best Workplaces™ Austria 2023“ erneut eine Top-Platzierung erreichen konnte und erklärt: „Jahr für Jahr fiebern wir mit großer Spannung auf unser Ergebnis bei der ‚Best Workplaces™ Austria‘-Verleihung entgegen. Die Auszeichnung hat für uns einen ganz besonderen Stellenwert – nicht zuletzt, da unsere MitarbeiterInnen selbst bestimmen, ob willhaben auch wirklich ein großartiger Arbeitsplatz ist. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir in diesem Jahr mit dem 2. Platz das 14. Jahr in Folge wieder ein sensationelles Top 3-Ergebnis erreicht haben. Und das nachdem wir in den vergangenen Monaten bereits als einer der besten Arbeitgeber für Frauen sowie als einer der besten Arbeitgeber für Millennials gewürdigt wurden!“ Dem fügt Dellantonio hinzu: „Ein wertschätzendes Miteinander, Teamwork auf Augenhöhe, vertrauensbasiertes Arbeiten, eine authentische Unternehmenskultur, die von allen 330 WillhabingerInnen geprägt wird, bilden die Grundlage für diese Auszeichnungen und unseren Erfolg.“



„Great Place to Work®“-Zertifikat als Trumpf bei der Suche nach neuen Talenten

Mercedes Krutz, Head of HR & Marketing bei willhaben, führt aus, was die Auszeichnung als bester Arbeitgeber des Landes außerdem mit sich bringt: „Die wiederholte Prämierung als ‚Bester Arbeitgeber Österreichs‘ würdigt nicht nur unsere einzigartige Unternehmenskultur und unser Miteinander, sondern dient vorrangig als Verortung, regelmäßig zu reflektieren, was sich MitarbeiterInnen wünschen, um sich im Job so richtig wohl zu fühlen und wirksam zu werden. Dabei zeigt sich immer wieder, wie wichtig Transparenz, selbstbestimmtes Arbeiten und Entfaltungsmöglichkeiten sind. Unser Team kennt unsere Strategie, unsere Unternehmensziele und unsere Ergebnisse nicht nur – es definiert sie eigenständig mit und trägt damit maßgeblich und mit Leidenschaft zu unserem Erfolg bei. Wir zelebrieren unsere Bestleistungen intern mit dem Customer Award oder dem Sales Award, lernen aber auch aus unseren Fehlern und teilen bei den ‚willhaben-FuckUps‘, was wir dank Fehlern gelernt haben und nun besser läuft. Trotz (oder gerade wegen) unseres starken Wachstums und der großen Vielfalt, die sich in unserem ganz außergewöhnlichen Team widerspiegelt, haben wir es geschafft, eine gemeinsame und gelebte Unternehmenskultur stets anzupassen und unseren Kernwerten trotzdem treu zu bleiben.“



Über „Best Workplaces™ Austria“:

Das unabhängige Forschungs- und Beratungsnetzwerk Great Place to Work® kürt jährlich die „Besten Arbeitgeber Österreichs“. Die Besonderheit daran: Die Basis bilden MitarbeiterInnen-Befragungen – das heißt, die MitarbeiterInnen bestimmen selbst, ob ihr Arbeitsplatz auch wirklich ein großartiger Platz zum Arbeiten ist. Nach Durchführung aller MitarbeiterInnen-Befragungen und abgeschlossener Auditierung der Personalkultur erstellt Great Place to Work® eine Liste jener Unternehmen, deren Ergebnis über dem erforderlichen Level liegt. Abgefragt werden dabei nicht nur Entfaltungsmöglichkeiten, individuelle Arbeitszeitgestaltung oder Weiterbildungsangebote, sondern auch Werte, wie Respekt, Wertschätzung, Glaubwürdigkeit, Fairness und Stolz in der Unternehmenskultur.

Rückfragen & Kontakt:

willhaben

Gerlinde Giesinger

PR Managerin

0699/1003 1570

gerlinde.giesinger @ willhaben.at



Andreas Pucher

PUCHER communications

Tel.: 0699/1303 1518

E-Mail: presse @ willhaben.at

www.pcomm.at