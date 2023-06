Exklusiv bei Drei: Gratis Party-Lautsprecher zum neuen motorola razr40 ultra bis 15. Juni.

Betreiberexklusiver Vorverkauf-Start bei Drei am 2. Juni auf www.drei.at/neues-motorola

Nur im Drei Vorverkauf bis 15.Juni: Motorola Rokr 810 Party-Lautsprecher im Wert von 129,99 Euro als Zugabe.

Die Ende März verkündete neue Partnerschaft zwischen Lenovo und Drei Österreich zum Vertrieb von Motorola Smartphones trägt neue Früchte. Nach dem Verkauf des moto g73 5G startet Drei am 2. Juni 2023 den betreiberexklusiven Vorverkauf des mit Spannung erwarteten neuen 5G Falt-Phones motorola razr40 ultra.

Die grenzenlos flexible neue Ikone präsentiert sich im komplett überarbeiteten 6,99 mm dünnen und 189 Gramm leichten Klappdesign. Neben einer hochflexiblen Dual-Kamera mit Quad-Pixel Technologie und Dolby Atmos Sound verfügt das motorola razr40 ultra über eine leistungsstarke Performance dank Snapdragon 8+ Chipset und starkem Akku.

Das neue motorola razr40 ultra ist bei Drei (in Kombination mit dem Unlimited XXL 5G Tarif) in mehreren Farben ab 216 Euro erhältlich. Mehr auf www.drei.at/neues-motorola

Nur bei Drei: Party-Lautsprecher im Vorverkauf bis 15. Juni als Zugabe.

Gleichzeitig erhalten alle, die zwischen dem 2. und 15. Juni 2023 das neue razr40 ultra Flaggschiff bei Drei im Vorverkauf erwerben, ein besonderes Geschenk von Motorola: einen gratis Motorola Rokr 810 Party-Lautsprecher im Wert von 129,99 Euro.* Bei Registrierung bis 9. Juli 2023 unter www.lovemotorola.de und erfolgreicher Überprüfung seitens Motorola, erhalten die Käufer den Party-Lautsprecher von Motorola zugesendet.

*Gültig nur für Verbraucher iSd KSchG und nur solange der Vorrat reicht. Alle Details und Teilnahmebedingungen auf drei.at sowie lovemotorola.de.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf www.drei.at

