Zierfuß zu Wiederkehr: Ankündigungen zu Sprachförderkräften müssen endlich auch Taten folgen

Druck der Volkspartei zeigt Wirkung - Späte Einsicht von Wiederkehr – Weitere Schritte notwendig

Wien (OTS) - „Der Druck der Wiener Volkspartei hat offensichtlich eine erste Wirkung erzielt. Nun wird der Bildungsstadtrat endlich im Bereich der Sprachförderkräfte im Kindergarten aktiv. Dieser heutigen Ankündigung müssen nun aber auch endlich Taten folgen, damit es letztendlich zu einer wirklichen Aufstockung dieser Kräfte kommt“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Harald Zierfuß angesichts der heutigen Aussendung von Bildungsstadtrat Wiederkehr.



Eine Aufstockung der Anzahl von begleitenden Sprachförderkräften sei vor allem notwendig, damit jedes Kind mit festgestelltem Sprachförderbedarf im Kindergarten auch zusätzliche qualifizierte Deutschförderung erhalten kann. „Denn es kann nicht sein, dass die Zahl der Sprachförderkräfte in Wien seit zwei Jahren de facto stagniert. Auf rund 62 Kinder mit Deutschförderbedarf kommt aktuell nur eine Sprachförderkraft. 40 Prozent der Kinder mit Sprachförderbedarf erhalten aktuell gar keine Sprachförderung“, so Zierfuß weiter.

Forderungen der Wiener Volkspartei



Darüber hinaus brauche es in Wien vor allem einen verpflichtenden Kindergartenbesuch für Kinder mit Deutschförderbedarf ab drei Jahren, eine Sprachstandsfeststellung aller 3-jährigen Kinder in Wien, die Koppelung der Kindergartenförderung an die Qualität der Deutschförderung sowie die Erhöhung des Fachkraft-Kind-Schlüssels. „Ein ganzes Bündel an Maßnahmen ist in Wien notwendig, um hier zu weitreichenden Verbesserungen zu gelangen. Das Versagen im Wiener Bildungsbereich muss endlich beendet werden “, so Zierfuß abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at