Start der "ORF Burgenland Sommerfeste"

Von 9. Juni bis 1. September 2023 in 13 burgenländischen Gemeinden

Eisenstadt (OTS) - Nach der erfolgreichen Publikumswanderung "Die große Burgenland Tour" mit 4.000 Wander-Fans startet mit den "Sommerfesten" die nächste große Event-Reihe des ORF Burgenland. Am Freitag, dem 9. Juni 2023, findet das erste von 13 "ORF Burgenland Sommerfesten" in Güssing statt.

Die ORF Burgenland-Moderatoren Michael Pimiskern, Thomas May, Sebastian Györög und Udo Huber werden die Sommerfeste alternierend präsentieren und durch den Abend führen. Die Radio Burgenland Band sorgt wie gewohnt für beste Stimmung.

Neue Programmaktion "Wer kann mehr?" mit den ORF-Burgenland-WettermoderatorInnen

Neu in diesem Jahr sind die Wettspiele unter dem Titel "Wer kann mehr?". Es spielen abwechselnd die ORF-Burgenland-Wetterexpertinnen Kristina Buconjic und Veronika Berghofer sowie "Wetterfrosch" Wolfgang Unger gegen Gegnerinnen und Gegner aus der jeweiligen Gastgebergemeinde. "Wer kann mehr" Türme aus Karten aufbauen, Liegestütz oder Luftballons aufblasen - mit welcher Idee die drei ModeratorInnen in die jeweilige Gemeinde kommen, bleibt bis zum jeweiligen Fest eine Überraschung für das Publikum.

Die "ORF Burgenland Sommerfeste" auf Radio Burgenland, in "Burgenland heute" und auf burgenland.ORF.at

Radio Burgenland wird mit der Sendung "Die Sommerfest Tanzbar" jeden Freitag von 19.00 bis 20.00 Uhr die Events mit den besten "Sommerfest"-Hits musikalisch begleiten und sich mit Stimmungsberichten von den Festen im Programm melden. Wie gewohnt gibt es in "Burgenland heute" jeden Freitag Live-Einstiege vom Fest – mit dem jeweiligen Wettspiel und der Kür der Siegerin oder des Siegers.

Auf burgenland.ORF.at sind jeweils am Samstag die besten Bilder und Videos von den Sommerfesten zu sehen. Auf den Facebook- und Instagram-Channels des ORF Burgenland werden die Feste ebenfalls begleitet.

Alle "ORF Burgenland Sommerfest"-Termine im Überblick

9. Juni 2323 in Güssing, Hauptplatz

16. Juni 2023 in Frauenkirchen, Musikheim

23. Juni 2023 in Podersdorf am See, Platz der Champions

30. Juni 2023 in Großpetersdorf, Hauptplatz

07. Juli 2023 in Oberwart, Stadtgarten

14. Juli 2023 in Eisenstadt, Skyfall Beachbar, mit Trashbax

21. Juli 2023 in Neusiedl am See, Strandbad

28. Juli 2023 in Forchtenstein, Badestausee, mit Udo Wenders

4. August 2023 in Gols, Hauptplatz

11. August 2023 in Neufeld an der Leitha, Strandbad

18. August 2023 in Mattersburg, Veranstaltungsplatz

25. August 2023 in Stegersbach, Hauptplatz

1. September 2023 in Jennersdorf, Kirchenstraße

Die Feste finden jeweils am Freitag von 19.00 bis 24.00 Uhr bei freiem Eintritt statt.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Burgenland

Barbara Marchhart

02682/700/27447

barbara.marchhart @ orf.at

http://burgenland.ORF.at