„Im Zeit-Raum: Hartmut Rosa“ am 12.6. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Der vielfach ausgezeichnete Soziologe Hartmut Rosa ist zu Gast in „Im Zeit-Raum“: Am Montag, den 12 Juni (18.30 Uhr) spricht er mit Johannes Kaup über Resonanz und die Weltbeziehung. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Hartmut Rosa gehört zu den bedeutendsten Soziologen des deutschen Sprachraums, er ist bekannt für seine fundamentale Kritik an der Beschleunigung unserer Lebensverhältnisse, den polit-ökonomischen Wachstums- und Optimierungszwängen und der Verfügbarmachung der Welt. Sein Buch „Resonanz – Eine Soziologie der Weltbeziehung“ wird mittlerweile als ein Gründungsdokument einer Soziologie des guten Lebens gelesen. Messerscharf analysiert Rosa alle untauglichen Versuche, unsere Lebensqualität durch Anhäufung von Ressourcen, Wahlmöglichkeiten und konsumierbaren Glücksmomenten zu suchen. Rosa bleibt aber nicht bei der Analyse und Kritik unserer Beziehung zur Welt stehen. Er zeigt auch Wege auf, wie wir den multiplen Krisen unserer Zeit realistisch begegnen können. Der Eintritt für „Im Zeit-Raum: Hartmut Rosa“ am Montag, den 12. Juni (18.30 Uhr) im Großen Sendesaal beträgt EUR 19,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

