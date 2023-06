NÖ Holzbaupreis: HARTL HAUS Nominierung für Firmengebäude Holz Hahn

HARTL HAUS wurde beim NÖ Holzbaupreis mit dem Firmengebäude der Holz Hahn GmbH (Bezirk Zwettl) nominiert – eine schöne Auszeichnung bei der Fülle an Einreichungen beim Bewerb.

Echsenbach (OTS) - Ende Mai wurden beim Niederösterreichischen Holzbaupreis aus insgesamt 82 eingereichten Projekten die bestumgesetzten ausgezeichnet. HARTL HAUS wurde für das Projekt „Firmengebäude Holz Hahn GmbH“ in der Kategorie Nutzbau nominiert und zeigt hier seine Expertise in der Umsetzung von Großprojekten.

Neben den vier Hauptpreisträgern des NÖ-Wettbewerbes wurden unter anderem auch Nominierungen ausgesprochen, die bei der Fülle an Einreichungen bereits als Auszeichnung zu sehen sind.

Das ausgezeichnete Projekt ist das neue Bürogebäude der Holz Hahn GmbH in Rappottenstein, das Anfang 2022 fertiggestellt wurde. Holz Hahn ist Spezialist in der Produktion von Bauholz, Konstruktionsvollholz und Brettschichtholz. Mit der Entwurfs- und Einreichplanung des Neubaus wurde Architekt Horst Zauner betraut. HARTL HAUS wurde mit der Ausführungs-, Detail- und Werksplanung beauftragt und führte die Arbeiten bis zur schlüsselfertigen Übergabe des Bürogebäudes an die Bauherren durch.

Holz aus eigener Produktion verarbeitet

Der rund 580 Quadratmeter große dreigeschoßige Neubau beherbergt das Bürogebäude und Sozialräume. Die Anforderungen der Bauherren waren ein funktionelles und modernes Gebäude zu schaffen, das Holz in den verschiedensten Bearbeitungszuständen zeigen soll. So ist vom verbauten Rohholz bis zu fertigen Pfosten-Riegelfassaden die komplette Bandbreite erkennbar. Ein schönes und für die Bauherren auch verbindendes Detail ist, dass Holz aus der eigenen Produktion von Holz Hahn für das Gebäude verwendet wurde.

NÖ Holzbaupreis ist Bestätigung für gelungenes Projekt

„ Eine Nominierung beim NÖ Holzbaupreis zu erreichen, der ein so prestigeträchtiger Wettbewerb der Holzbaubranche ist, fühlt sich für uns schon wie ein kleiner Sieg an “, ist Bmstr. Prok. Erwin Nechwatal, Leiter Objektbau bei HARTL HAUS, stolz auf die Nominierung. „Aber natürlich hat uns diese Auszeichnung nun noch mehr motiviert, beim nächsten Versuch auf das Siegertreppchen zu kommen“, so Nechwatal.

„Für uns ist diese Auszeichnung ein schöner Abschluss unseres Projektes, die uns als Eigentümer natürlich besonders stolz macht. Dass wir mit unseren Baupartnern Architekt Zauner und HARTL HAUS eine ausgezeichnete Wahl getroffen haben, war uns allerdings auch schon vor der Auszeichnung klar“, zeigt sich das Team der Holz Hahn-Geschäftsführer, Brüdertrio Günther, Georg und Gernot Hahn zufrieden mit ihrem Gebäudekomplex.

Partnerschaft regionaler Holzspezialisten

Holz Hahn und HARTL HAUS verbindet seit vielen Jahren eine Partnerschaft. Der Fertighaushersteller bezieht bereits seit mehr als 15 Jahren das Rohmaterial für die Erstellung seiner Fertighäuser vom Rappottensteiner Holz-Spezialist. So bleibt das Konstruktionsvollholz und Brettschichtholz von Holz Hahn im Zwettler Bezirk und wird im Echsenbacher Werk zu Traumhäusern weiterverarbeitet.

Bauen für die Zukunft - Fertighaus ökonomisch und ökologisch wertvoll

Der Traum von den eigenen vier Wänden steht bei vielen Menschen ganz oben auf der Wunschliste. Steigende Mieten und Lebenshaltungskosten machen Wohneigentum noch attraktiver und so ist die Investition in hochwertige Niedrigenergiehäuser mit intelligenter und energiesparender Haustechnik gerade jetzt eine Investition in die eigene Zukunft.

Bei der wahrscheinlich größten Investition im Leben ist es wichtig auf starke und sichere Partner zu setzen und einen Blick hinter die Kulissen eines Unternehmens zu werfen. „Fragen Sie nach Bonitätsauskünften oder lassen Sie sich von unabhängigen Prüfstellen beraten, denn für die Investition Ihres Lebens verdienen Sie die größtmögliche Sicherheit“, gibt Dir. Yves Suter, Geschäftsführer HARTL HAUS, den Häuslbauern als Tipp mit auf den Weg. Ein Bonitätszertifikat zum Beispiel gibt den Kunden die Sicherheit, dass der Haustraum von einem finanziell gesunden Unternehmen realisiert wird. Hartl Haus stellt sich jährlich der Bewertung durch die unabhängige Wirtschaftsauskunftei „Creditreform“ und hat zum neunten Mal in Folge die bestmögliche Spitzenbewertung („ausgezeichnete Bonität“ mit 133 Punkten) erhalten. Mit der 15-monatigen Fixpreisgarantie wird die Finanzierung sicher und planbar – eine Sicherheit, die auch von den Banken sehr geschätzt wird. So ist der Weg zum Traumhaus ein entspannter und sicherer.

Hartl Haus steht für nachhaltige Holzverarbeitung in bester Qualität – vom Fertighaus bis hin zu Tischlereiprodukten, die zur Gänze im Werk in Echsenbach im Waldviertel gefertigt werden. Eine Qualität, für die Hartl Haus nun auch mit dem Quality Award als Branchensieger ausgezeichnet wurde.Bei Hartl Haus ist alles aus einer Hand, denn neben der Produktion von Fertighäusern entstehen in den hauseigenen Tischlereien Produkte wie Türen, Fenster, Stiegen, Wintergärten, Möbel und komplette Küchen. Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bildet das Familienunternehmen erfolgreich Lehrlinge aus und zählt auf Fachkräfteausbildung im eigenen Haus.

Das rund 330 Mitarbeiter starke Hartl Haus-Team erfüllt Wohnträume seit über 125 Jahren, und das mit Erfolg, wie die hohe Kundenzufriedenheit zeigt. 95,8 % waren im Vorjahr mit ihrem Eigenheim und den Leistungen von Hartl Haus sehr zufrieden - eine Bestmarke in der gesamten Branche.

