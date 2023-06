„48er-Gipfeltreffen“ am Wochenende: Deponie-Fest für die ganze Familie

Am 3. und 4. Juni 2023 ist es wieder soweit: Die 48er laden alle Wiener*innen zum 48er-Gipfeltreffen, dem Deponie-Fest für die ganze Familie in den 22. Bezirk ein.

Wien (OTS) - In Wien ist sogar eine Deponie ein attraktives und spannendes Ausflugsziel. Wer das bisher noch nicht gewusst hat, kann sich davon beim „48er-Gipfeltreffen“ überzeugen. „Auch heuer gibt es wieder ein tolles Fest der 48er auf der Deponie Rautenweg mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie“, freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Das Gelände kann entweder bequem per Bummelzug oder auch aktiv zu Fuß erkundet werden.“

Sehens- und erlebenswertes Programm für Groß und Klein

Interessante Programmpunkte sind neben einem 48er-Tandler-Outlet die Klima-Tour, eine Fuhrparkausstellung, das 48er-Museum, ein buntes Kinderprogramm und natürlich die spannenden Escape-Rooms im House of Mist. Und, nicht zu vergessen, Live-Musik. Am Samstag unterhält u.a. die 48er-Tandler-Band und am Sonntag haben neben Andy Lee Lang auch Ernst Molden & Maria Petrova einen Auftritt. Der Eintritt ist frei!

Das Programm:

Sa 14-20 Uhr, So 10-18 Uhr

• Klima-Tour

• Wanderungen auf der Deponie

• buntes Kinderprogramm

• Rundfahrten mit dem Bummelzug

• Escape Rooms im „House of Mist“

• 48er-Museum

• 48er-Tandler-Outlet

• Fuhrparkausstellung

• Gastronomie

• Live-Musik

Live-Musik:

Samstag, 3.6.2023

15.30 Uhr Lukas David

17.00 Uhr Schrammeln und die Jazz

18.30 Uhr 48er-Tandlerband

Sonntag, 4.6.2023

12.00 Uhr Martin Jank Trio

14.15 Uhr Das Quartett & Christl Prager

15.30 Uhr Andy Lee Lang „Weana Gaude“

16.45 Uhr Ernst Molden & Maria Petrova

Alle Infos unter: https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/gipfeltreffen.html

Ort und Anreise:

Deponie Rautenweg, 22., Rautenweg 83

Buslinien 24A und 86A;

Fahrrad-Abstellplatz und Besucher*innen-Parkplatz vorhanden.

Das Veranstaltungsgelände ist barrierefrei zugänglich.

