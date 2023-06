Große Eröffnungsfeier für Wien Energie Hybridkraftwerk Trumau

Neue Wind- und Photovoltaikanlagen erzeugen Ökostrom für 17.400 Haushalte in Trumau - Gemeinde Energie-Selbstversorger und Stromexporteur – 450 Besucher*innen bei Eröffnungsfest

Wien (OTS) - Sukzessive setzt Wien Energie ein innovatives Energiekonzept in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Trumau um. Im Rahmen eines großen Festes mit mehr als 450 Besucher*innen aus Trumau und Umgebung wurde nun das erste grüne Hybrid-Kraftwerk Österreichs offiziell eröffnet. Acht Windräder und 17.888 Photovoltaikmodule erzeugen in der niederösterreichischen Gemeinde jährlich 61 Mio. Kilowattstunden erneuerbare Energie. Das entspricht zehnmal dem Strombedarf aller Haushalte in Trumau. Die Gemeinde kann sich dadurch ausreichend mit grüner Energie versorgen. Der überschüssige Strom wird ins Energienetz für umliegende Gemeinden eingespeist. Trumau ist damit Stromexporteur. Jährlich werden so über 36.000 Tonnen CO2 eingespart.

„Seit vielen Jahren arbeiten wir erfolgreich mit Wien Energie zusammen, um unsere Gemeinde autark mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Die offizielle Eröffnung des Hybridkraftwerks stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für uns dar. Trumau ist dadurch ein bedeutender Vorreiter im Bereich der Nachhaltigkeit“, erklärt Andreas Kollross, Bürgermeister von Trumau.

„Wien Energie baut die nachhaltige Stromerzeugung massiv aus, um die Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen. 740 Millionen Euro nimmt dafür das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren in die Hand. Wir freuen uns, hier vor Ort gemeinsam mit der Gemeinde Trumau diesen Weg zur Klimaneutralität zu gehen. Mit diesem Hybridkraftwerk leisten wir alle einen wichtigen Beitrag für unsere Zukunft“, betont Karl Gruber, Geschäftsführer der Wien Energie anlässlich des Eröffnungsfests.

Energiekonzept Trumau: Langjährige Planung und Fokus auf Nachhaltigkeit

Seit 2012 entwickelte Wien Energie in enger Abstimmung mit der Marktgemeine Trumau ein Energiekonzept für den Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung. Mittlerweile verfügt die Gemeinde über ein Wasserkraftwerk, E-Ladestationen, Elektrofahrzeuge, mehrere Photovoltaikanlagen, eine Wärmepumpe und ein Biomassekraftwerk zur Wärmeerzeugung. Mit der zusätzlichen Umsetzung des Hybridparks findet eine optimale Einspeisung ins Stromnetz statt. Gemeinsam bilden die Wind- und Photovoltaikanlage das erste grüne Hybridkraftwerk Österreichs mit nachhaltiger Stromerzeugung.

Eckdaten Windpark Trumau:

Gesamtleistung: 27,6 Megawatt (MW)

Jahreserzeugung: 51.000 Megawattstunden

Anzahl Windräder: 8

Windrad-Typ: VESTAS V117, je 3,45 MW

Nabenhöhe: 91,5m

CO2-Ersparnis: 30.000 Tonnen pro Jahr

Eckdaten Photovoltaikanlage Trumau:

Leistung: 9,7 Megawatt (MW)

Jahreserzeugung: 10.300 Megawattstunden

Modulanzahl: 17.888 Stück

CO2-Ersparnis: 6.000 Tonnen pro Jahr

