aktion leben zum Vatertag: Neue Broschüre widmet sich Vätern

„Väterbeteiligung ist von Anfang an überaus wichtig“, betont Mag. Martina Kronthaler, Generalsekretärin von aktion leben österreich.

Wien (OTS) - aktion leben widmet ihre Jahresbroschüre 2023 dem Thema Vatersein: „Kinder brauchen Väter“ „Wir wissen aus der Beratung, wie wichtig die Väter für ihre Kinder und für die Mütter sind. Sie unterschätzen ihre Rolle oft selbst. Es ist gut, ihnen zu sagen, dass sie von Anfang an Bindung und Beziehung aufbauen können und ihre Kinder dies wahrnehmen, brauchen und davon profitieren“ , so Kronthaler.

Rollenbilder ändern sich

„Viele Männer wollen sich heute aktiv in die Fürsorge-Arbeit einbringen“, zeigt die Broschüre der aktion leben. Ein Vater sagt im Interview: „Ich möchte eine echte Bezugsperson werden, nicht nur ein Feierabend- und Wochenendpapa“. Das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist bei den Männern angekommen – im Bewusstsein, dass klarere Grenzen zwischen Erwerbs- und Familienzeit gezogen werden müssen.

Unterstützung ist notwendig

Klar wird in der Broschüre, dass junge Familien und werdende Väter viele Sorgen haben hinsichtlich ihrer Verantwortung, der Veränderung in ihrer Beziehung und auch der Finanzen: „Wir brauchen Rahmenbedingungen, die positive Vaterschaft ermöglichen. Wir brauchen Menschen, die gern Eltern werden und darin auch unterstützt werden, denn wir alle wissen, dass Familien große Aufgaben zu meistern haben“ , so Kronthaler.

Inhalt der Broschüre von aktion leben

In der Broschüre von aktion leben erzählen Väter in unterschiedlichsten Situationen von ihren Freuden und Ängsten, zwei davon sind Männer, die in der Beratung von aktion leben waren. Fachbeiträge von Liselotte Ahnert, Erich Lehner und Petra Preiss begründen, wie bedeutsam Väter und väterliche Menschen für Kinder sind.

Schwangeren-Beratung ist auch für Männer da

Werdende Väter sind in der Beratung von aktion leben sehr willkommen, unterstreicht Kronthaler. Das kostenlose Beratungsangebot von aktion leben für Männer umfasst die Schwangeren-Beratung inklusive Krisen- und Konfliktberatung, die Paar-Beratungund das Väter-Coaching.

Broschüre im Onlineshop erhältlich

Die Broschüre „Kinder brauchen Väter“ kostet 4,50 Euro und ist im Onlineshop von aktion leben erhältlich oder kann telefonisch bei aktion leben bestellt werden: www.aktionleben.at, 01/512 52 21.

