Glückliche Augenblicke für Krebspatient:innen

Casinos Austria ermöglicht an Krebs erkrankten Menschen eine kleine Auszeit mit vielen glücklichen Augenblicken.

Wien (OTS) - Für Casinos Austria ist es seit der Unternehmensgründung selbstverständlich, sich vor allem in den Bereichen Humanitäres und Soziales in und für Österreich zu engagieren. Aus diesem Engagement resultiert auch die langjährige Partnerschaft mit der Österreichischen Krebshilfe. Vielfältige Aktionen und die Unterstützung der Initiativen „Pink Ribbon“ und „Loose Tie“ sind Beispiele dafür.

Auch im Jahr 2023 erweitert Casinos Austria seinen Einsatz für die Österreichische Krebshilfe mit der Initiative „Glückliche Augenblicke“. Der Gedanke dahinter: Will man den Körper heilen, muss man auch der Seele etwas Gutes tun. So wird aus Kooperationen und Sponsor Partnerschaften von Casinos Austria mit den unterschiedlichsten Institutionen ein Freikartenkontingent für Krebspatient:innen zur Verfügung gestellt. Darunter finden sich etwa das Burgtheater, die Bregenzer Festspiele, die Vereinigten Bühnen Wien, oder auch die Beach Volleyball EM auf der Wiener Donauinsel Anfang August 2023.

Erwin van Lambaart, Generaldirektor von Casinos Austria: „Die Diagnose Krebs ist immer niederschmetternd. Abgesehen von den körperlichen Herausforderungen ist die seelische Belastung immens. Wir wollen den Betroffenen mit dieser Aktion eine kleine Auszeit mit glücklichen Augenblicken ermöglichen, damit sie zumindest für eine Weile ihre Sorgen vergessen und wieder etwas Kraft tanken können.“

"Eine Krebserkrankung kostet sehr viel Kraft. Sehr oft fällt es Betroffenen schwer abzuschalten und ihre Gedanken nicht ständig um die Krankheit kreisen zu lassen“, so Mag. Monika Hartl, Sprecherin der Krebshilfe-Beraterinnen. „Umso erfreulicher ist es, dass Casinos Austria mit "Glückliche Augenblicke" Betroffenen die Möglichkeit bietet, wundervolle Auszeiten erleben zu können. Gerade in belastenden Lebensphasen ist es ungemein hilfreich, durch freudvolle Momente wieder einmal Leichtigkeit zu spüren und dadurch Kraft, Hoffnung und Zuversicht bekommen zu können."

Die Karten werden von der Krebshilfe bereits in Betreuung befindlichen Krebspatient:innen angeboten, vor allem jenen, die durch die Erkrankung auch in finanzielle Not geraten sind.

Seit 1968 ist es für Casinos Austria innere Überzeugung, in Österreich und für Österreich tätig zu sein, sowie Institutionen, Initiativen und Projekte zu unterstützen, die den Menschen zugutekommen. Die Ermöglichung, Förderung und Unterstützung gesellschaftspolitisch relevanter Anliegen und Initiativen gehört zu den erklärten Unternehmenszielen. Die Erlebniswelt von Casinos Austria bietet für alle Erwachsenen spannendes Entertainment, seriöses Glücksspiel mit Spielerschutz auf höchstem internationalem Niveau in unverwechselbarem Ambiente. Mit ihrem Angebot sind die zwölf österreichischen Casinos touristische Leitbetriebe und tragen zur Wertschöpfung in einem Maß bei, das weit über die eigene Umsatzleistung hinausgeht.

