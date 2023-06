TERMIN - Inklusionstagung: Krisen über Krisen - und was ist mit uns?

Bleiben Inklusion und Barrierefreiheit auf der Strecke? – Gewerkschaften vida und PRO-GE, AK, ÖGB und ÖZIV laden zur Tagung am 6. Juni 2023 in Wien

Wien (OTS) - Die Gewerkschaft vida veranstaltet am 6. Juni 2023 in Wien gemeinsam mit der Arbeiterkammer Wien, dem ÖGB Chancen Nutzen-Büro, der Gewerkschaft PRO-GE und der Behindertenorganisation ÖZIV eine Fachtagung zum Thema Inklusion. Dabei lautet das Motto: "Krisen über Krisen - und was ist mit uns? – Bleiben Inklusion und Barrierefreiheit auf der Strecke?"

Noch immer arbeiten Menschen mit Behinderungen häufiger weit unterhalb ihres Qualifikationsniveaus. Und noch immer sind sie öfter und länger von Arbeitslosigkeit betroffen. Das darf nicht länger sein! Deshalb setzen sich die veranstaltenden Organisationen sowie internationale ExpertInnen und Gäste im Rahmen der Inklusionstagung mit diesen Themen auseinander und präsentieren Forderungen und Vorschläge für eine inklusive und barrierefreie Arbeitswelt. Die Vertreter:innen der Medien sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen!

Zeit: Dienstag, 6. Juni 2023, von 9.30 bis 16 Uhr

Ort: ÖGB- und Gewerkschaftshaus Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, Veranstaltungssaal Wilhelmine Moik

Um Anmeldung unter presse@vida.at wird ersucht.

Das vorläufige Tagungsprogramm ist unter www.vida.at/inklusion2023 erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:



Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Hansjörg Miethling

Tel.: 0664 / 6145 733

E-Mail: hansjoerg.miethling @ vida.at

Internet: www.vida.at