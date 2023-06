Viatris Austria zählt zu den besten Arbeitgebern Österreichs

Wien (OTS) - Das 2020 gegründete globale Gesundheitsunternehmen erreicht beim ersten Antreten einen Platz unter den besten Arbeitgebern Österreichs in der Kategorie S im nationalen „Great Place to Work“-Ranking

Viatris Austria verlautbart heute, dass es erstmals die Auszeichnung als Great Place to Work® erhalten hat und auf Anhieb unter den besten Arbeitgebern Österreichs in der Kategorie S im nationalen Ranking gelandet ist. Diese Zertifizierung und das Ranking veranschaulichen das Engagement von Viatris, ein ansprechendes und integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeitenden geschätzt, unterstützt und gehört fühlen. Die Auszeichnung ist ein Beweis für die Bemühungen von Viatris, eine positive Arbeitsplatzkultur zu schaffen, das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu fördern und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Great Place to Work® ist eine weltweit agierende Institution in Sachen Arbeitsplatzkultur. Seit 1992 hat Great Place to Work® mehr als 100 Millionen Arbeitnehmer:innen weltweit befragt und diese Erkenntnisse genutzt, um zu definieren, was einen großartigen Arbeitsplatz ausmacht: Vertrauen. Sie beinhaltet einen zweistufigen Prozess, bei dem die Unternehmenskennzahlen erfasst werden und die Mitarbeitenden anonym einen Fragebogen beantworten. Die Ergebnisse der Great Place to Work® (GPTW) Umfrage zeigen deutlich, dass bei Viatris in Österreich eine hervorragende Unternehmenskultur herrscht.

Eine gemeinsame Mission: Beim Viatris Way stehen Integrität und Gerechtigkeit im Fokus.

Dietrich Göller, Country Manager Österreich, freut sich über die Zertifizierung als Great Place to Work®: „Viatris, ein globales Gesundheitsunternehmen, wurde im November 2020, während der COVID19 Pandemie gegründet. Wir sind stolz darauf, dass trotz aller Beeinträchtigungen von außen ein Teamgefühl entstanden ist, in dem sich alle Mitarbeitenden wohl und verbunden fühlen. Unsere Mission, Menschen auf der ganzen Welt zu einem gesünderen Leben in jeder Lebensphase zu verhelfen, motiviert uns jeden Tag aufs Neue.“

Das spiegelt sich auch in der Umfrage wider: beinahe hundert Prozent der Befragten gaben an, dass Viatris Austria ein sehr guter Arbeitsplatz ist. Führungskräfte leben den Viatris-Way: Die Mitarbeitenden bescheinigen den Führungskräften Kompetenz und effiziente Kommunikation. Die Maßnahmen, die vom Management ergriffen werden, beruhen auf den ambitionierten Werten des Unternehmens. Besonders hervorgehoben werden von den Mitarbeitenden dabei die aktive Vermeidung von Diskriminierung und die Förderung von integrativem Verhalten durch das Führungsteam. Außerdem wird Innovation als zentrales Thema bei Viatris wahrgenommen: als zukunftsfähiges Unternehmen passt sich Viatris schnell an veränderte Gegebenheiten an und entwickelt stets neue Möglichkeiten, um einen Mehrwert zu generieren.

Stronger together: ein starker Teamgeist

Ein Tool, das Viatris Austria möglicherweise auch dazu verholfen hat einen Platz im GPTW-Ranking zu erreichen, und somit zu den besten Arbeitgebern des Landes in der Kategorie S zu zählen, ist die interne FührungsCharta. Mit dieser Charta verpflichten sich alle Führungsverantwortlichen, einheitlich zu agieren und sich an der Viatris Way-Mission zu orientieren. Der Viatris Way heißt: Initiative ergreifen, agil handeln, glaubwürdig bleiben und Stolz zeigen. Julia Reiter, Head of Human Relations von Viatris Austria, erklärt: „Vorbildwirkung, Familienfreundlichkeit, Transparenz sowie Diversität und Inklusion sind Werte und Ziele, die bei Viatris gelebt werden. Dadurch können wir unseren Mitarbeitenden die beste Arbeitsrealität bieten.“

Auch das bestätigt die Umfrage: Über neunzig Prozent aller Mitarbeitenden bei Viatris Austria arbeiten gerne mit ihren Kolleg:innen zusammen, erleben gegenseitige Unterstützung im Arbeitsalltag und haben das Gefühl, ganz sie selbst sein zu können – unabhängig von sexueller Orientierung, Nationalität oder ethnischer Herkunft. Teamgeist steht bei Viatris im Mittelpunkt: Mitarbeitende fühlen sich am Arbeitsplatz wohl und frei, ihre Meinung auszudrücken. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ profitieren alle vom Miteinander in einem Arbeitsumfeld, wo auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Sie sind stolz auf die Leistungen im Team, die Organisation und täglich eine sinnstiftende Tätigkeit ausüben zu können, bei der Patient:innen durch nachhaltige Strategien mit Arzneimitteln auf hohen Qualitätsstandards versorgt werden.

Claudia Handl, Head of External Affairs & Communication von Viatris Austria, ist begeistert über die Zertifizierung sowie das Ranking unter den besten Arbeitgebern Österreichs in der Kategorie S: „Dies zeigt uns, wie stark Zugehörigkeitsgefühl und eine funktionierende interne Kommunikation miteinander verknüpft sind. Teamgeist wird bei Viatris großgeschrieben, deshalb freuen wir uns schon darauf, die Verleihung als Great Place to Work® mit unseren Kolleg:innen gebührend zu feiern!“

Die Auszeichnung Great Place to Work® in Österreich folgt auf frühere Auszeichnungen für Viatris, darunter die Aufnahme in die Forbes-Liste der weltbesten Arbeitgeber 2022, die Fortune-Liste "Change the World", die Newsweek-Liste "America's Most Responsible Companies", die Liste "Best Employers in France" des Capital Magazine, HR Asia's Best Companies to Work for in Asia (Taiwan), Good Company's Top 40 Best Workplaces to Give Back 2022 in Australien, und Top Employers Institute, eine globale Institution für herausragende HR-Praktiken, die Viatris unter anderem als einen der 101 Top-Arbeitgeber in China auszeichnet.

Über Viatris

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) ist ein internationales Gesundheitsunternehmen, das Menschen weltweit unterstützt, in jeder Lebensphase gesünder zu leben. Wir schaffen Zugang zu Medikamenten durch eine nachhaltige Unternehmensführung, entwickeln innovative Lösungen und nutzen unsere Kompetenz, um mehr Menschen mit unserem einzigartigen Global Healthcare Gateway® mit mehr Arzneimitteln und begleitenden Services zu versorgen. Viatris ist 2020 durch Fusion der pharmazeutischen Unternehmen Mylan und Upjohn (ehem. Pfizer Sparte) entstanden und vereint erstklassige Expertise in den Bereichen Wissenschaft, Produktion und Vertrieb mit bewährten regulatorischen, medizinischen und kommerziellen Fähigkeiten, um Patient:innen mit qualitativ hochwertigen Medikamenten in mehr als 165 Ländern und Territorien zu versorgen. Das globale Portfolio von Viatris umfasst mehr als 1.400 zugelassene Medikamente für ein breites Spektrum von Therapiegebieten, die sowohl nicht übertragbare als auch Infektionskrankheiten abdecken, darunter weltweit bekannte Markenprodukte, komplexe Generika und eine Vielzahl von Präparaten zur Selbstmedikation (OTC-Produkte). Viatris beschäftigt weltweit mehr als 38.000 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in den USA und globale Zentren in Pittsburgh (USA), Shanghai (China) und Hyderabad (Indien). Weitere Informationen finden Sie auf viatris.com und investor.viatris.com. Bleiben Sie auch über Twitter, LinkedIn Instagram and YouTube mit uns in Verbindung.

In Österreich gehören zur Viatris-Gruppe die Mylan Österreich GmbH (inkl. ehemaliger Upjohn Produkte) sowie die Arcana Arzneimittel GmbH. Das Portfolio in Österreich umfasst mehr als 500 Produkte, darunter Originale und (Marken-) Generika. Sowohl verschreibungspflichtige als auch rezeptfreie Präparate decken ein breites Spektrum an Therapiegebieten ab. Weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.viatris.at.

