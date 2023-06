Wiener Börse Preis 2023: Verleihung des VÖNIX Nachhaltigkeits-Preises

VÖNIX Nachhaltigkeits-Preis an BKS Bank, AT&S und Lenzing

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 1. Juni 2023, fand die Verleihung des Wiener Börse Preises 2023 statt – der wichtigsten Auszeichnung des österreichischen Kapitalmarktes. Im Rahmen des Börse Preises wird auch der VÖNIX Nachhaltigkeits-Preis in drei Kategorien verliehen. Dieser ist benannt nach der heimischen Nachhaltigkeitsbenchmark: VBV Österreichischer Nachhaltigkeitsindex – kurz VÖNIX.

Ausgezeichnet wurden dieses Jahr die BKS Bank AG, die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG und die Lenzing AG. Alle drei ausgezeichneten Unternehmen waren in ihrer Kategorie Sektorbester; die Lenzing AG hatte zudem den höchsten Score-Anstieg im VÖNIX-Universum. Die Ermittlung der Nachhaltigkeits-Scores und -Ratings durch die Researchagentur rfu findet auf Basis eines detaillierten Analyseprozesses statt. Das Basisuniversum ist dabei in drei Sektoren - Financial Service, Consumer & Consumer-related und Industrial & Real Estate - unterteilt. Diese Unterteilung lehnt sich an den International Cataloguing Principles (ICP) an. Als Grundlage dieser Auszeichnung dient das VÖNIX-Rating 2022/2023.

„Der Kapitalmarkt ist der entscheidende Hebel, um die Klimaziele von Paris zu erreichen. Der VÖNIX als Nachhaltigkeitsbenchmark ist das Symbol für die Nachhaltigkeits-Bestrebungen am heimischen Aktienmarkt. Was mit dem VÖNIX 2005 eine Initialzündung war, ist heute gelebte Praxis – ganz besonders bei den diesjährigen Preisträgern des VÖNIX Nachhaltigkeits-Preises“, erklärt Andreas Zakostelsky, Vorsitzender des Beirates des VÖNIX und VBV-Generaldirektor, der auch jährlich die VÖNIX Nachhaltigkeits-Preise verleiht. „Wir gratulieren BKS Bank, AT&S und Lenzing zu dieser Nachhaltigkeits-Auszeichnung sehr herzlich“.

Der erste nationale Nachhaltigkeitsindex

Der VÖNIX wurde von der VBV-Vorsorgekasse, dem Marktführer bei der Abfertigung NEU, gemeinsam mit Partnern wie der Wiener Börse und der rfu im Juni 2005 gestartet. Er ist die Nachhaltigkeitsbenchmark des heimischen Aktienmarktes. Der VÖNIX war einer der ersten nationalen Nachhaltigkeitsindizes in Europa und stellt den langfristigen Nutzen von nachhaltigem Wirtschaften bzw. nachhaltigem Investment unter Beweis. Rund 50 heimische Unternehmen werden durch Nachhaltigkeitsanalyse nach Positiv- und Negativkriterien bewertet.

