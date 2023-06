Eröffnung der Messe „Land & Forst“ in Wieselburg durch LH Mikl-Leitner

„Wertschätzung und Respekt gegenüber der Bauernschaft“

St. Pölten (OTS) - Noch bis Sonntag, 4. Juni, findet die Messe „Land & Forst“ in Wieselburg statt, die am gestrigen Abend offiziell von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnet wurde. Die ehemalige „Wieselburger Messe“ geht heuer zum ersten Mal unter dem neuen Namen „Land & Forst“ über die Bühne. Dabei wird auf rund 70.000 Quadratmetern die Leidenschaft zur Land- und Forstwirtschaft erlebbar gemacht. An der Eröffnung nahmen neben der Landeshauptfrau u. a. auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Bundesminister Norbert Totschnig und der Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl teil.

„Mit dieser Messe wird die Wertschätzung und der Respekt gegenüber der Bauernschaft unterstrichen sowie die Wichtigkeit der Landwirtschaft in Niederösterreich und in Österreich betont“, sagte die Landeshauptfrau im Gespräch mit Moderator Thomas Schwarzmann. „Die Voraussetzungen für die Land- und Forstwirtschaft sind nicht einfach“, meinte Mikl-Leitner und erinnerte an Teuerung, Inflation und steigende Strompreise. „Deshalb gibt es das Versorgungssicherheitspaket auf Bundesebene, das vonseiten des Landes noch um weitere 2,5 Millionen Euro erhöht wurde. Die hohen Strompreise machen der Land- und Forstwirtschaft zu schaffen und es gibt die klare Forderung, dass die Energiepreise für die Haushalte und für die Land- und Forstwirtschaft gesenkt werden müssen“, betonte sie.

Auch das Thema „Wasser“ sei eine Herausforderung, sprach die Landeshauptfrau einen weiteren Aspekt an. „Vor Jahren wurde bereits ein Kompetenzzentrum für Bewässerung in Deutsch Wagram eingerichtet, um mit einem Masterplan die wertvolle Ressource Wasser auch in Zukunft für Land- und Forstwirtschaft zu garantieren“, so die Landeshauptfrau.

Bundesminister Norbert Totschnig führte aus: „Wir brauchen Naturschutz mit Hausverstand und wir haben uns in der Europäischen Union erfolgreich für den Pflanzenschutz eingesetzt. Es geht jetzt in den nächsten Monaten darum, die Inflation zu bekämpfen und mehr Transparenz bei der Lebensmittelkennzeichnung zu erreichen. Die bäuerlichen Anliegen müssen sich in Europa durchsetzen, um eine Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln zu garantieren.“

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf meinte: „Die landwirtschaftliche Produktion muss auch in Zukunft in Österreich bzw. in Europa stattfinden. Dazu braucht es entsprechende Rahmenbedingungen, weshalb die Energiekosten für die Landwirtschaft gesenkt werden müssen. Unsere Bäuerinnen und Bauern bieten die besten Lebensmittel an.“

Der Wieselburger Bürgermeister Josef Leitner sagte: „Wir sind Messestadt, die Messe ist integraler Bestandteil unserer Gemeinde und ein wichtiger Wirtschafts- und Imagefaktor.“

„Wir freuen uns, erstmals unter der neuen Marke ‚Land & Forst‘ diese Messe als land- und forstwirtschaftliches Erlebnis für den bäuerlichen Familienbetrieb präsentieren zu können. Durch die Einbindung vielfältiger Angebote für Konsumenten übernimmt die ‚Land & Forst‘ auch die Funktion als Brückenschlag zwischen Produzent und Konsument“, betonte Geschäftsführer Werner Roher.

Zu Wort kamen unter anderem noch Landwirtschaftskammer Österreich-Präsident Josef Moosbrugger und Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsidentin Andrea Wagner. Im Zuge der Eröffnung der Wieselburger Land- und Forstmesse gab es auch zahlreiche Ehrungen: 14 Betriebe wurden für ihre Käse- und Milchprodukte mit dem „Kasermandl in Gold“, sechs weitere für ihre Eisprodukte mit dem „Goldenen Stanitzel“ ausgezeichnet.

Nähere Informationen unter www.messewieselburg.at

