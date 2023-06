Klassik-Star Alma Deutscher live in Wien

Von der Carnegie Hall in New York in das Wiener Konzerthaus

Wien (OTS) - Alma Deutscher, die von Star-Dirigent Zubin Mehta als "eines der größten musikalischen Talente dieser Zeit" bezeichnet wird, kommt ins Wiener Konzerthaus. Nach beeindruckenden Auftritten auf der ganzen Welt, darunter eine ausverkaufte Aufführung in der renommierten Carnegie Hall in New York, präsentiert Alma Deutscher ihr außergewöhnliches Talent als Komponistin, Geigerin, Pianistin und Dirigentin erstmals in einer exklusiven Konzertreihe in Wien.

Datum/Uhrzeit: 07.06.2023 | 28.06.2023 | Beginn jeweils um 20:15

Sechs weitere Konzerte sind im September und Oktober geplant.



Meisterhaft auf Social Media und Bühne

Als Wunderkind war sie bereits bei der “Ellen DeGeneres Show” zu Gast. Von der internationalen Presse wird sie mit Mendelssohn, Mozart, Korngold und Andrew Lloyd Webber verglichen. Auf ihren Social Media Kanälen begeistert Alma Deutscher ein Millionenpublikum.

In der exklusiven Konzertreihe “Meet Alma” dürfen sich Zuhörer auf eine mitreißende Auswahl zeitloser Stücke von Strauss und Mozart sowie auf Kompositionen von Alma Deutscher selbst freuen. Von zarten Melodien bis hin zu kraftvollen Crescendos wird das Publikum in eine Welt voller wohlklingender Magie entführt.

Über Alma Deutscher

Alma Deutschers musikalische Reise begann bereits im frühen Kindesalter. Mit zwei Jahren begann sie, Klavier zu spielen, mit drei Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Violine und mit nur sechs Jahren komponierte sie ihre erste vollständige Klaviersonate.



Die junge Komponistin hat nicht nur das Lob der Kritiker, sondern auch zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Im Oktober 2019 wurde sie in der Wiener Staatsoper mit dem Europäischen Kulturpreis Taurus ausgezeichnet, neben Stars wie Nina Stemme, René Pape und der Schauspielerin Sophia Lauren.

Tickets und weitere Informationen finden Sie unter: https://www.meetalma.at/



