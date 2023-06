Österreichs Beste Arbeitgeber 2023: Schwabe Austria erzielt Platz 2

Wien (OTS) - Wer zu den besten Arbeitgebern Österreichs zählen will, muss einiges für seine Mitarbeitenden tun. Die hohe Mitarbeitenden-Zufriedenheit ist bei Schwabe Austria auf die mutige Unternehmensführung, faire Unternehmenskultur und klare Bereitschaft zu Innovation zurückzuführen. Schwabe Austria ist ein Great Place to Work®.

Die Award-Verleihung im GLOBE St. Marx zeigt ein fulminantes Bild: Schwabe Austria erhält Platz 2 unter den Best Workplaces Austria 2023 von den Veranstaltern Great Place to Work®. Diese Auszeichnung ist für das traditionsreiche Pharmaunternehmen, das auf pflanzliche Arzneimittel setzt, ein schöner Erfolg. Ob man sich als ein Great Place to Work® unter den vielen Unternehmen Österreichs aus diversen Branchen bewähren kann, wird jedes Jahr mit Spannung erwartet.

Bei Schwabe Austria stehen für die Mitarbeitenden die Phytotherapie und die pflanzlichen Arzneimittel im Fokus. Darauf kann Schwabe Austria auch vertrauen. Und im Gegenzug dazu setzen die Mitarbeitenden ein hohes Vertrauen ins Unternehmen, was sich in 98% Gesamtzufriedenheit bei der Great Place to Work®-Befragung zeigt. Schwabe Austria spricht somit die Grundbedürfnisse wie Vertrauen und Sicherheit sehr umfassend an.

Mitarbeitenden-Umfrage spricht für Schwabe Austria

Wenn sich ein Unternehmen mitsamt seiner Unternehmenskultur mit anderen vergleichen möchte, sind die Stimmen der Mitarbeitenden besonders aussagekräftig. Seit dem Jahr 2020 erhält Schwabe Austria aufgrund der positiven Umfragewerte ein Zertifikat als Great Place to Work®, eine besondere Ehre an sich, denn dadurch zählt das Unternehmen bereits zu den besten Arbeitgebern in der jeweiligen Unternehmensgröße. Die Zertifizierung setzt außerdem die Erfüllung bestimmter Kriterien voraus, was Schwabe Austria direkt auf Anhieb gelungen ist: Gleich bei der ersten Einreichung konnte das Zertifikat erworben werden. Nur zertifizierte Unternehmen können in weiterer Folge ins Rennen um die 10 besten Plätze in ihrer Kategorie bzw. Gruppe starten. Als Kategorie gilt hier die Unternehmensgröße und so gibt es die Gruppe X-Large (ab 500 Mitarbeitende), Gruppe Large (250 bis 499 MA), Medium (100 bis 249 MA) und Small (50 bis 55 Mitarbeitende). Schwabe Austria startete in der Gruppe Medium und konnte bis heute folgende Erfolge einfahren: Platz 7 im Jahr 2021 (Bester Arbeitgeber Österreichs), Platz 8 im Jahr 2022 (Best Workplace for Millennials), Platz 6 im Jahr 2023 (Best Workplace for Women) und jetzt auch Platz 2 insgesamt als Österreichs Bester Arbeitgeber 2023.



Schwabe Austria steht hinter dem klaren Commitment zur mitarbeiterfreundlichen Unternehmensführung, sodass sich Mitarbeitende wohlfühlen und gesund bleiben können. Die Geschäftsführung zeigt sich über die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Österreichs sehr zufrieden: „Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich Mitarbeitende wohl fühlen und gesund bleiben können, ist uns wichtig. Ich bin sehr stolz darüber, dass es uns auch nachhaltig gelungen ist. Unter den Einflüssen von Pandemie, Arzneimittelengpässen und Energiekrise bedeutet uns die Auszeichnung als Österreichs Bester Arbeitgeber 2023 auch stellvertretend für den Gesundheitsbereich besonders viel und wirkt sehr motivierend auf alles, was wir tun“, so Dr. Fritz Gamerith, der Geschäftsführer von Schwabe Austria.

Schwabe Austria: Ein Top Unternehmen für Frauen und für Millennials

Die Platzierung in der Spezialkategorie als Best Workplace for Women auf Platz 6 im März 2023 zeigte im Vorfeld der Gesamtpreisverleihung bereits, dass Schwabe Austria auch eine starke Arbeitsplatzkultur für Frauen geschaffen hat. Frauen in allen Bereichen des Unternehmens werden gefördert und unterstützt, die Arbeit wird als sinnvolle Tätigkeit empfunden – ein klarer Wunsch, der im Zuge von Great Place to Work® auch auf die Erfüllung geprüft wurde. Das Ergebnis zeigt: Schwabe Austria ist ein sinnstiftendes Unternehmen und bietet flexible Arbeitsmodelle, ein familienfreundliches Umfeld und Möglichkeiten zur Weiterbildung und beruflichen Entwicklung. Weitere Informationen zum Award für Frauen: Auszeichnung Bester Arbeitgeber für Frauen | Schwabe Austria

Außerdem nimmt sich das Unternehmen auch neuen Bedürfnissen der Arbeitswelt an und spricht somit auch Millennials an, die an ihrem Arbeitsplatz vor allen Dingen gewisse Kriterien wünschen, die Schwabe Austria auch bieten kann: Sinn der Tätigkeit, Glaubwürdigkeit, Empathie, Fairness, Förderung von psychischer und physischer Gesundheit und attraktive Benefits. Weitere Informationen zum Award für Millennials: Top Arbeitgeber für Millennials | Schwabe Austria

Unternehmenskultur bei Schwabe Austria

Da bei Schwabe Austria zum Erfolg der Arzneimittel aus dem Ausgangsmaterial Arzneipflanze genaueste Qualitätsansprüche gelten, ist man im Unternehmen daran gewöhnt, an allen Stellen genauer hinzusehen. Das gilt speziell auch für die Mitarbeitenden, die bei Schwabe Austria im Fokus stehen. Schwabe Austria ist sich der großen Verantwortung bewusst, auch als Gesundheitstreiber für die Gesellschaft zu wirken. In der Unternehmenskultur sind die Grundkriterien wie Freundlichkeit, wertschätzender Umgang, Transparenz und Teamwork stark verankert. Beim Phyto-Experten Schwabe Austria wird jeder mitarbeitenden Person zugehört. Zum Unternehmenskurs passt auch die Entwicklung von Programmen, um die persönliche Entfaltung zu ermöglichen.

Zeitgemäß für ein Great Place to Work® ist auch eine sinnstiftende Arbeitsplatzkultur, ein schonender Umgang mit Ressourcen und Krisensicherheit. Alles Ziele, die sich Schwabe Austria auch bewusst setzt. „Unsere Mitarbeitenden sind froh, in einem Unternehmen zu arbeiten, das auch in Krisenzeiten sichere Arbeitsplätze bietet. Und sie sind auch stolz darauf, welche Produkte sie hier produzieren und vertreiben“, so Dr. Fritz Gamerith weiter.

Benefits: Programme für Mitarbeitende

Persönliches und berufliches Wachstum wird im professionellen Bereich immer wichtiger. Dazu hat Schwabe Austria nicht nur auf Digitalisierung im Allgemeinen gesetzt, sondern unterstützt die Mitarbeitenden auch dabei, zum Beispiel Social Media im Zuge von Employer Branding zu nutzen. 2020 wurde ein besonderes Corporate Influencer Programm entwickelt, bei dem aktuell 15 Mitarbeitende im Umgang mit LinkedIn geschult werden; es gibt ein Mentoring-Programm, sie können kreativ werden und über sich und ihre Arbeit authentisch posten. Ein mutiger Ansatz, der wiederum verdeutlicht, wie sehr das gegenseitige Vertrauen bei Schwabe Austria gelebt wird.

Weiterführende Informationen

Über Schwabe Austria

Schwabe Austria ist der Phytotherapie-Experte in Österreich mit einer 150 Jahre langen Traditionsgeschichte und Expertise in der Herstellung von pflanzlichen Arzneimitteln. Die Niederlassung in Österreich zählt zur weltweit agierenden Schwabe Gruppe. Bei Schwabe Austria arbeiten derzeit etwa 120 Personen am Standort in Wien. Der Phytotherapie-Hersteller ist bekannt für Medikamente gegen Erkältung, altersbedingte Leistungsverminderung des Herzens und gegen mentale Schwierigkeiten wie Stress, Unruhe, Angst oder Schlafprobleme. Zu den bekanntesten Arzneimitteln von Schwabe Austria zählen Kaloba®, Crataegutt®, Passedan® und Lasea®.

Über Great Place To Work®

Seit 30 Jahren ist Great Place to Work® ein Parameter für verantwortungsvolle Arbeitsplatzkultur. Great Place to Work® bescheinigt durch Zertifizierungsprogramme die Arbeitsplatzkultur und unterstützt Unternehmen bei der Bewertung und Verbesserung ihrer Organisation. Von Great Place to Work® werden jedes Jahr die besten 40 Unternehmen in Österreich ausgezeichnet.

Österreichs Beste Arbeitgeber 2022 » Great Place to Work

