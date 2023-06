Wiener Gesundheitsverbund mit Österreichischem Verwaltungspreis 2023 ausgezeichnet

Wien (OTS) - In der Kategorie Inklusion, Integration, Gender und Diversity überzeugt der Wiener Gesundheitsverbund mit Deutschkursen für Mitarbeiter*innen und erhielt dafür den Österreichischen Verwaltungspreis 2023. Im Wiener Gesundheitsverbund arbeiten Mitarbeiter*innen verschiedenster Herkunft zusammen. 82 verschiedene Staatsangehörigkeiten sind es insgesamt, 35 % der Mitarbeiter*innen verfügen über eine Migrationsbiographie. Nicht immer ist ihre Muttersprache Deutsch. Zur Verbesserung ihrer Sprachkompetenz bietet der Wiener Gesundheitsverbund seit 2019 in seinen Einrichtungen Deutschkurse für alle Berufsgruppen an. Das fördert die Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit und Gleichbehandlung in der beruflichen Weiterentwicklung.

Zusätzlich hilft die Sprachförderung beim Abbau von Konfliktpotenzialen aufgrund sprachlicher Missverständnisse. Damit wird ein besseres Miteinander und beschleunigte Kommunikationsprozesse ermöglicht. „Die Deutschkurse werden in all unseren Einrichtungen mit großer Freude angenommen. In den letzten viereinhalb Jahren konnten wir bereits rund 500 Mitarbeiter*innen schulen“, so Projekt-Initiatorin und –Leiterin Zeynep Arslan, Gender und Diversitätsbeauftragt im Wiener Gesundheitsverbund.

Maßgeschneiderte Deutschkurse

Je nach Berufsgruppe und Einsatzort unterscheiden sich die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen. Mit den Deutschkursen von A12 bis C1-Niveau werden sie dort abgeholt, wo sie stehen und gezielt geschult. Dabei kann beispielsweise die Patient*innen-Kommunikation, Grammatik und Rechtschreibung oder der Österreichische Dialekt und Sprichwörter im Vordergrund stehen. Die Deutschkurse sind auch für Auszubildende zugänglich. Diese werden vorab 10 Wochen geschult und damit bestens auf die Ausbildung vorbereitet.

„Professionell Deutsch“ im Wiener Gesundheitsverbund

Die für Mitarbeiter*innen kostenlosen Sprachkurse finden am Dienstort und in der Dienstzeit statt. Diese Möglichkeit unterstützt vor allem weibliche Mitarbeiterinnen, für die Sprachkurse auf diese Weise ohne zusätzliche Belastung im Alltag möglich werden.

Ein Deutschkurs umfasst 25 Unterrichtseinheiten, die auf wöchentliche Termine von 2-2,5 Unterrichtseinheiten pro Woche verteilt sind. Mit mindestens 10 und maximal 15 Personen finden Deutschkurse im Niveau A2 bis C1 statt.

Die Deutschkurse werden je nach Bedarf und Rahmenbedingungen in Präsenz, Online und in Blended Learning Form (teilweise online, teilweise in Präsenz) angeboten. Es gibt eine Lernplattform, über die das Material versäumter Kursstunden sowie zusätzliche Aufgaben, Lese- und Hörtexte verfügbar sind.

