Wechsel an Führungsspitze

Die Pädagogische Hochschule Wien erlebt einen Wechsel an der Führungsspitze, das Vizerektorat wird bald neu besetzt.

Wien (OTS) - „Das Bildungsgrätzl Favoriten ist ein attraktiver Standort, auch aus dem Blickwinkel des Hochschulmanagements.“, resümiert Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger den anstehenden Wechsel der Vizerektorin Evelyn Süss-Stepancik an die FH Campus Wien. Im ersten Jahr an der Pädagogischen Hochschule Wien hat die Rektorin gemeinsam mit ihrem Vizerektorat Evelyn Süss-Stepancik und Norbert Kraker den Aufbau des Urban Diversity Education Campus zügig vorangetrieben, und einen großen Prozess im Bereich Organisationsentwicklung im Haus gestartet. Die Pionierarbeit ist geschafft, nun gilt es die geschaffenen Strukturen zu beleben und das Konzept gedeihen zu lassen. „In dieser Zeit haben wir einander als verlässliche und tatkräftige Partner:innen kennen und schätzen gelernt, und so ist der Wechsel von Evelyn Süss-Stepancik zwar zunächst ein deutlicher Verlust für die Pädagogische Hochschule Wien, aber gleichzeitig eine Stärkung der guten Beziehungen zum Nachbarn am Verteilerkreis.“, betont Rektorin Herzog-Punzenberger.

