AbbVie feiert "A Decade of Impact" mit Platz 1 bei "Great Place to Work"®

Erneute Auszeichnung zum 10-jährigen Firmenjubiläum

Wien (OTS) - Aller guten Dinge sind manchmal eben nicht drei, sondern gleich zehn: Unter dem Motto „A Decade of Impact – Endless Possibilities“ zelebriert das führende BioPharma-Unternehmen AbbVie in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum und damit einhergehend zehn Jahre Forschung und Innovation. Passend zum ganzjährigen Geburtstag feierte AbbVie die gestrige Auszeichnung zum „Great Place to Work®“. Seit 2014 ist AbbVie ein „Great Place to Work®“ und zum 8. Mal in Folge unter den Top 10.

Das BioPharma-Unternehmen mit Österreich-Sitz in Wien freut sich bereits zum neunten Mal über die Auszeichnung „Great Place to Work®“ und erreicht heuer sogar Platz 1 unter den prämierten Unternehmen in der Kategorie M (100-249 Mitarbeiter*innen). Die Platzierung macht AbbVie außerdem zum besten Pharmaunternehmen in dieser Kategorie. Dieser Erfolg spiegelt die jahrzehntelange Arbeit von AbbVie wider, eine inspirierende Arbeitskultur und eine gesunde Arbeitsstruktur zu schaffen, in der Mitarbeiter*innen ihr volles Potenzial entfalten können.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 2013 hat sich die Belegschaft mehr als verdoppelt: 20.000 Menschen wurden 2013 weltweit bei AbbVie beschäftigt. Heute setzen sich über 50.000 Mitarbeiter*innen dafür ein, innovative Lösungen für schwerwiegende Erkrankungen zu bieten. In Österreich sind über 165 Mitarbeiter*innen im Einsatz. Weltweit werden jährlich 62 Millionen Menschen mit Produkten von AbbVie behandelt. Zur stetigen Innovation und Verbesserung der Patient*innenversorgung trägt aber vor allem auch AbbVies vielversprechende Pipeline bei: Während im Jahr 2013 noch 20 Compounds in der mid-to-late-stage-Entwicklung waren, sind es heute bereits über 50.

„Das erste von AbbVie entwickelte und auf den Markt gebrachte Produkt war ein Medikament zur Behandlung von Hepatitis C. Durch diese Innovation konnten Menschen mit einer Erfolgsquote von über 90 % das Virus dauerhaft aus ihrem Körper verbannen. Ein Jahrzehnt später setzen wir mit unseren kürzlich auf den Markt gebrachten Produkten neue Standards in der Behandlung von Autoimmunerkrankungen wie entzündlichem Rheuma, Schuppenflechte, Neurodermitis oder chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, sodass bspw. ein Krankheitsstillstand in der Rheumatologie, eine Erscheinungsfreiheit in der Schuppenflechte oder eine deutliche und rasche Juckreizmilderung in der Neurodermitis erzielt werden kann“ , sagt Mag. Ingo Raimon, General Manager von AbbVie in Österreich.

Ein weiterer zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie von AbbVie ist das Freiwilligenprogramm "AbbVie Gives Back“, um Mitarbeiter*innen auch auf individueller Ebene die Möglichkeit zu bieten, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen zu können. 2013 startete im Zuge dessen die „Week of Possibilities“ mit weltweit 7.000 Freiwilligen in insgesamt 60 Ländern. 10 Jahre später beteiligen sich bereits 13.000 Mitarbeiter*innen an verschiedenen Projekten, mitunter auch in Österreich. AbbVie agiert hierzulande in langjähriger Zusammenarbeit mit regionalen Patient*innenorganisationen sowie der Caritas.

Seit nunmehr zehn Jahren arbeitet AbbVie an der Entwicklung innovativer Lösungen für die Gesundheitsbranche und an der Schaffung einer inspirierenden Arbeitsumgebung für seine Mitarbeiter*innen. Die erneute Auszeichnung als "Great Place to Work®" bestätigt den Erfolg und motiviert AbbVie, auch in den nächsten Jahrzehnten einen positiven Beitrag zur Gesundheit der Menschen, seiner Mitarbeiter*innen und zur Gesellschaft zu leisten.

Über AbbVie

AbbVie (NYSE:ABBV) ist ein globales, forschendes BioPharma-Unternehmen. AbbVie hat sich zum Ziel gesetzt, neuartige Therapien für einige der komplexesten und schwerwiegendsten Krankheiten der Welt bereitzustellen und die medizinischen Herausforderungen von morgen anzugehen. AbbVie will einen echten Unterschied im Leben von Menschen machen und ist in verschiedenen wichtigen Therapiegebieten tätig: Immunologie, Onkologie, Neurologie, Augenheilkunde, Virologie und Frauengesundheit sowie mit dem Portfolio von Allergan Aesthetics in der medizinischen Ästhetik. In Österreich ist AbbVie in Wien vertreten. Insgesamt beschäftigt AbbVie inklusive Allergan weltweit 47.000 und in Österreich über 165 Mitarbeiter*innen. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter http://www.abbvie.com und www.abbvie.at. Folgen Sie @abbvie auf Twitter oder besuchen Sie unsere Profile auf Facebook oder LinkedIn.

