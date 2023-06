Grüne Wien/Spielmann: Die Menschenrechtsstadt Wien muss Sexarbeiter:innen vor Diskriminierung und Stigmatisierung schützen

Wien (OTS) - Am heutigen Internationalen Tag der Sexarbeiter:innen plädieren die Grünen Wien einmal mehr für eine Entstigmatisierung von Sexarbeiter:innen und für eine Politik auf Augenhöhe, die die Rechte von Sexarbeiter:innen fördert, statt sie zu beschränken. „In Wien ist Prostitution zwar nicht verboten, aber mit zahlreichen Einschränkungen, und Ver- und Geboten reguliert. Viele Bestimmungen diskriminieren und kriminalisieren Sexarbeiter:innen und fördern Illegalität und Ausbeutung für Frauen, die der Sexarbeit nachgehen,” so Viktoria Spielmann, Frauensprecherin der Grünen Wien.

Erst im Jänner diesen Jahres wurde das Wiener Prostitutionsgesetz ohne Begutachtungsfrist und ohne Einbeziehung von Sexarbeiter:innen-Organisationen im Schnellverfahren novelliert. Die Novelle bringt weitere strengere Regulierungen wie mehr Strafen und noch strengere Polizeikontrollen mit sich. „Die Novellierung des Wiener Prostitutionsgesetzes trug weder zu einer Entstigmatisierung bei, noch beinhaltete es nennenswerte Verbesserungen für die Arbeitsbedingungen der Sexarbeiter:innen,” so Spielmann.

„Die Stadt Wien muss hier genau hinschauen und den Schutz von Sexarbeiter:innen sicherstellen. Aus unserer Sicht muss die Steuerungsgruppe Prostitution, die unter Rot-Grün eingeführt wurde, wieder eingesetzt werden. Diese Steuerungsgruppe ist deshalb so wichtig, weil sich alle relevanten Akteur:innen in dem Bereich (Stadt, Verwaltung, Polizei, Beratungsstellen und betroffene Gruppen) regelmäßig getroffen haben, um Probleme und Lösungen zu besprechen,” so Spielmann. Die Grünen Wien sprechen sich weiters für die Verbesserung der Infrastruktur an jenen Orten aus, an denen Sexarbeit auf der Straße stattfinden darf: „Um Sexarbeiter:innen besser zu schützen, braucht es Rückzugsorte ohne Konsumpflicht und leicht erreichbare sanitäre Anlagen,” so Spielmann abschließend.

Die Grünen Wien rufen anlässlich des Internationalen Tages der Sexarbeiter:innen zur Beteiligung an der Kundgebung von LEFÖ auf, bei der auch Frauensprecherin Viktoria Spielmann eine Rede halten wird:

Freitag, 2.6. 15-18 Uhr, Urban Loritz Platz

https://lefoe.at/aktion-zum-internationalen-hurentag-2-juni-2023/

