Bundesheer: Gemeinsame Erklärung zur Bewältigung illegaler Migration als hybride Bedrohung

Verteidigungspolitische Direktoren Griechenlands und Österreichs beurteilten Rolle des Militärs

Wien (OTS) - Am 31.05.2023 wurde im Verteidigungsministerium in Wien die „Vienna Declaration“ durch den Generalsekretär und Verteidigungspolitischen Direktor des Verteidigungsministeriums, Dr. Arnold Kammel, und den griechischen Verteidigungspolitischen Direktor Dr. Konstantinos Balomenos im Beisein der griechischen Botschafterin in Wien, H.E. Catherine Koika unterzeichnet. Die Deklaration hat die Instrumentalisierung von illegaler Migration als hybride Bedrohung und die Rolle des Militärs bei deren Bekämpfung zum Inhalt und ist das Ergebnis von zwei Workshops in Griechenland und Österreich im Jahr 2022.

Ein besonderer Fokus lag auf dem Thema der illegalen Migration, da Griechenland nicht nur seine nationalen Grenzen, sondern auch die EU-Außengrenze schützen muss. Besprochen wurde, gerade unter dem Aspekt der hybriden Bedrohungen, dass illegale Migration als Druckmittel – auch politisch – benutzt werden kann. Dies genauer zu untersuchen und zu diskutieren war das Ziel der bilateralen Workshops. Als Ergebnis konnte nun eine gemeinsame Deklaration ausgearbeitet werden.

Durch die Unterzeichnung der gemeinsamen Deklaration werden die guten bilateralen Beziehungen zwischen den Verteidigungsministerien Griechenlands und Österreichs weiter vertieft.

