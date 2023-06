1000 MIGLIA PRÄSENTIERT DIE NÄCHSTEN VERANSTALTUNGEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN IN MIAMI, ANLÄSSLICH DES ITALIENISCHEN NATIONALFEIERTAGS, DER PRÄSENTATION VON WARM UP USA 2023 UND DES STARTS VON 1000 MIGLIA EXPERIENCE IN FLORIDA

Miami (ots/PRNewswire) - Während des italienischen Nationalfeiertages, der den Tag der Italienischen Republik feiert und vom italienischen Generalkonsulat in Miami organisiert wird, präsentierte 1000 Miglia kommende Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten. Der Abend, der im Biltmore Hotel Miami Coral Gable stattfand, war eine wichtige Gelegenheit, um die Entwicklung der Aktivitäten des Red Arrows an der Ostküste anzukündigen. Während der Veranstaltung wurden drei Fahrzeuge ausgestellt, die italienische Automobilgeschichte repräsentieren: ein Lancia Aurelia B24S Spider America von 1955, ein Maserati A6GCS 2000 'Monofaro' von Fantuzzi von 1950 und ein Ferrari Dino 246 GTS von 1972.

1000 Miglia hat die vierte Ausgabe von Warm UP USA bestätigt, die vom 31. Oktober bis zum 5. November 2023 in der Region Washington DC stattfinden wird. Die Veranstaltung ist offen für Fahrzeuge der 1000-Miglia-Ära (Baujahr bis 1957) und der Post-1000-Miglia-Ära (Baujahr 1958 bis heute). Sie besteht aus einem eintägigen Training zu den Techniken der italienischen Gleichmäßigkeits-Rennen und einem dreitägigen Wettbewerb im Stil der 1000 Miglia, der durch die herbstliche Landschaft von West Virginia, Virginia und Maryland führt und im Zentrum der amerikanischen Hauptstadt endet.

Für 2024 bietet 1000 Miglia eine Vorschau auf 1000 Miglia Experience Miami: Die pulsierende Stadt in Florida wird die perfekte Kulisse sein, um Oldtimer-Liebhaber zu empfangen und ihnen ein unvergleichliches Fahrerlebnis inmitten einer spektakulären Landschaft und einer einzigartigen Atmosphäre zu bieten. Die Teilnehmer können in die lokale Kultur eintauchen und ein außergewöhnliches Ereignis genießen.

"Zunächst einmal möchte ich dem Generalkonsul dafür danken, dass er 1000 Miglia die Möglichkeit gegeben hat, sich in diesem Rahmen vorzustellen, der Italien und die Exzellenz, die es in der Welt einzigartig macht, feiert", sagte Alberto Piantoni, CEO von 1000 Miglia Srl."Die fast 100-jährige Geschichte der 1000 Miglia in Verbindung mit dem kühnen Pioniergeist, der sich getreu seiner DNA immer wieder erneuert und innoviert, ermöglicht es uns heute, diese Veranstaltungen in alle Teile der Welt zu exportieren, die Einzigartigkeit der Orte, die uns beherbergen, zu vermitteln und den Fans exklusive Erlebnisse zu bieten. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie daran erinnern, dass die 1000 Miglia 2023 vor der Tür steht: vom 13. bis 17. Juni findet die einundvierzigste Wiederholung des Rennens statt, die durch Italien von Brescia nach Rom und zurück führt und den mehr als 400 historischen Fahrzeugen, die an dem Rennen teilnehmen, ein einzigartiges Erlebnis bietet, das nur «das schönste Rennen der Welt» bieten kann."

