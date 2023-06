Gatterer-Auszeichnung an Daniela Prugger verliehen

Wien (OTS) - Am 1. Juni 2023 wurden in Claus Gatterers Heimatgemeinde Sexten, Südtirol, die "Auszeichnung für hervorragenden Journalismus im Gedenken an Claus Gatterer" und der Schülerpreis CLAUS verliehen. Die freie Journalistin Daniela Prugger wurde für ihre in zahlreichen deutschsprachigen Medien veröffentlichten Reportagen und Berichte über den Krieg in der Ukraine und seine Auswirkung auf die Bevölkerung vor Ort ausgezeichnet.

In ihrer Preisrede erinnerte Daniela Prugger an die mehr als 60 Medienmitarbeiter*innen, die im russischen Angriffskrieg bereits ums Leben kamen. Trotz der schwierigen und gefährlichen Bedingungen sehe sie ihre Aufgabe als "Zeugin der Geschichte" als Privileg an. Sie erinnerte auch an die große Verantwortung, die Journalist*innen tragen, wenn sie Menschen in den schlimmsten Momenten ihres Lebens treffen.

Die Laudatio auf Prugger hielt der Journalist Günther Pallaver und lobte ihre Fähigkeit, durch das Vordergründige zu den Hintergründen vorzudringen. Sie habe wie Claus Gatterer gelernt, genau hinzuschauen und zu hinterfragen. Daniela Prugger schreibe "keine schnellen Storys, sondern Geschichten, für die man sich Zeit nehmen muss", so Pallaver.

"Dort hinschauen, wo andere wegschauen sowie Fairness und Korrektheit im Journalismus ausüben, das waren Credos von Claus Gatterer. Diese in den Mittelpunkt zu rücken, das gelingt uns auch mit diesem Preis im Gedenken an ihn", sagte Landesrat Philipp Achammer, der sich sehr darüber freut, dass die diesjährige Auszeichnung an eine Südtirolerin geht. An die Preisträgerin Daniela Prugger gerichtet sagte er: "Dieser Preis möge Ihnen viel Genugtuung geben und Sie darin bekräftigen, diesen Weg weiter zu beschreiten."

Waltraud Deeg, Landesrätin für Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau sowie Landeshauptmannstellvertreterin, überreichte der Preisträgerin die Auszeichnung und betonte: "Mehr denn je braucht die Gesellschaft einen objektiven Journalismus. Sie braucht engagierte Frauen und Männer, die sich diesem verschreiben. Mit Prugger wird eine mutige und engagierte Journalistin ausgezeichnet, die viel riskiert – um nicht zu sagen: Im Ukrainekrieg riskiert sie ihr Leben, um vor Ort Fakten und Eindrücke zu sammeln und authentisch weiterzugeben. Ihre Arbeit ist wertvoll und wichtig und ein großer Gewinn für uns alle."

Die Aufzeichnung der Veranstaltung ist hier abrufbar.

Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung ist dem Südtiroler Journalisten, Historiker, Schriftsteller und Dokumentarfilmer Claus Gatterer gewidmet. Sie wird seit 2021 vom Presseclub Concordia und der Michael Gaismair Gesellschaft Bozen verliehen, von der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol gestiftet und von der Gemeinde Sexten unterstützt. 2023 haben als Jurymitglieder Peter Huemer (Jurysprecher), Armin Wolf, Corinna Milborn, Lisa Maria Gasser, Günther Pallaver, Edith Meinhart und Lukas Matzinger (Vorjahrespreisträger) aus 37 Einreichungen die beste Arbeit gekürt.

