Wolters Kluwer von Gartner® Peer Insights™ als „Customers' Choice 2023" für Finanzplanungssoftware ausgezeichnet

New York (ots/PRNewswire) - 97 Prozent der verifizierten Endnutzer von CCH Tagetik würden die umfassende Plattform für Corporate Performance Management (CPM) weiterempfehlen

Wolters Kluwer, ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass es im Bericht Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Financial Planning Software 2023 als Top-Kundenwahl ausgezeichnet wurde und 97 % der verifizierten Endnutzer von CCH Tagetik die umfassende Plattform für Corporate Performance Management (CPM) weiterempfehlen würden (basierend auf 47 Bewertungen mit Stand vom 31. März 2023).

Das 2023 Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Financial Planning Software von Gartner zeichnet Softwareanbieter auf der Grundlage von Bewertungen verifizierter Endnutzer aus. Diese aggregierte Perspektive ergänzt zusammen mit einzelnen detaillierten Bewertungen die Expertenforschung von Gartner und kann eine entscheidende Rolle beim Kaufprozess von Unternehmen spielen, da sie Erfahrungen von Kollegen bei der Implementierung und dem Betrieb einer Lösung berücksichtigt. Anbieter, die in den Quadranten „Voice of the Customer" rechts oben platziert werden, werden mit der AuszeichnungGartner Peer Insights Customers' Choice" honoriert und dürfen eine entsprechende Badge präsentieren. Die ausgezeichneten Anbieter erreichen oder übertreffen sowohl den Marktdurchschnitt bei der Gesamterfahrung als auch den Marktdurchschnitt bei Nutzerinteresse und Akzeptanz.

Diese jüngste Peer-Anerkennung folgt auf Wolters Kluwers vorherige Positionierung als „Leader", basierend auf seiner Fähigkeit zur Umsetzung und der Vollständigkeit seiner Vision, im 2022 Gartner® Magic QuadrantTM für Finanzplanungssoftware, in dem die Budgetierungs-, Planungs- und Prognosesoftware von CCH Tagetik bewertet wurde.

Lesen Sie auf Gartner Peer Insights, was Endbenutzer-Experten über CCH Tagetik sagen. Einige Zitate daraus:

Ralf Gärtner, Senior Vice President und General Manager von Corporate Performance Solutions bei Wolters Kluwer, sagte:

„Wir glauben, dass die Anerkennung als ‚Customer's Choice' und die Weiterempfehlungsbereitschaft von 97 % das Vertrauen der CCH Tagetik-Kunden in unser umfassendes Produktangebot widerspiegeln. Wir sehen diese Anerkennung auch als Ausdruck unseres unermüdlichen Engagements für die Bereitstellung eines erstklassigen Kundenerlebnisses vom Verkauf über die Bereitstellung bis hin zum laufenden Support."

Gartner Peer Insights-Haftungsausschluss

, Voice of the Customer for Financial Planning Software, Peer-Mitwirkende, 29. Mai 2023. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international. MAGIC QUADRANT und PEER INSIGHTS sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner Peer Insights Inhalte bestehen aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern basieren, und sollten weder als Tatsachenbehauptungen verstanden werden noch vertreten sie die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologienutzern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsarbeiten ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Know-how, Software und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuerwesen und Buchhaltung, Finanz- und Unternehmenskonformität, Rechts- und Aufsichtsbehörden sowie Unternehmensleistung und ESG. Wir helfen unseren Kunden, tagtäglich wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir fachkundige Lösungen anbieten, die tiefgehende Domänenkenntnisse mit spezialisierten Technologien und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer erzielte 2022 einen Jahresumsatz von 5,5 Milliarden Euro. Die Gruppe hat Kunden in über 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn, Niederlande.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wolterskluwer.com oder folgen Sie uns unter LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube. p>

