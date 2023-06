THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS AWARDS GIBT DIE CHAMPIONS OF CHANGE DES JAHRES 2023 BEKANNT

London (ots/PRNewswire) - 50 Best, die Organisation, die hinter „The World's 50 Best Restaurants" steht, gibt heute ihre „Champions of Change" des Jahres 2023 bekannt – Helden des Gastgewerbes, die sinnvolle Veränderungen in ihren Gemeinden vorantreiben und Entwürfe für eine bessere Lebensmittel- und Getränkebranche schaffen.

Die „Champions of Change"-Gewinnerin Nora Fitzgerald Belahcen leitet das Amal in Marrakesch, Marokko, ein soziales Unternehmen, das benachteiligte Frauen fördert. Sie eröffnete das erste Amal Centre im Jahre 2013, um arabische Frauen in Not – oft alleinerziehende Mütter, die von der Gesellschaft gemieden werden – in der Kochkunst auszubilden und ihnen die damit verbundenen Fertigkeiten zu vermitteln. Heute betreibt das Zentrum ein florierendes Restaurant- und Catering-Unternehmen, das mit Personal ausgestattet ist, welches aus einer Mischung von Ausbildern und Studenten besteht, wobei alle acht Monate 30 Personen ihren Abschluss machen. Das jüngste Projekt der Amal Organisation ist das Sign Language Café in Marrakesch, das von gehörlosen Frauen betrieben wird und als Prototyp für von Gehörlosen geführte Unternehmen dient.

Fitzgerald Belahcen sagte: „Ich bin begeistert, diesen Preis im Namen all der Frauen zu gewinnen, mit denen ich gearbeitet habe und für welche die Gastronomie ein lebensverändernder Weg war. Ich glaube seit langem an die Kraft von Lebensmitteln, zu nähren und zu heilen, uns zusammenzubringen und Leben zu verändern".

Die zweite Champions of Change-Auszeichnung des Jahres 2023 geht an das in Los Angeles ansässige Duo Othón Nolasco und Damián Diaz, das während der Pandemie das gemeinnützige Ernährungssicherungsprojekt „No Us Without You LA" ins Leben gerufen hat. Es bietet den Familien der in diesem Sektor arbeitenden Einwanderer ohne Papiere, die rechtlich nicht als US-Bürger anerkannt sind und daher keine staatliche Hilfe in Anspruch nehmen können, kontinuierliche Unterstützung in Form von Nahrungsmitteln als Hilfsgüter sowie Beratungsdiensten.

Nolasco und Diaz sagen: „Die in der Küche und anderen Bereichen ohne Gastkontakt arbeitenden undokumentierten Einwanderer sind das Herz und die Seele des Gaststättengewerbes, aber sie werden oft als entbehrlich behandelt. „No Us Without You LA" bietet ihnen Hilfspakete mit Lebensmitteln an, um zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Es erfüllt uns mit Stolz, diejenigen zu ernähren, die uns seit Jahren ernähren."

50 Best wird eine finanzielle Spende für die Projekte der Preisträger leisten, damit diese ihre Initiativen weiter ausbauen können. Die Champions of Change Awards gehören zu einer Reihe von besonderen Auszeichnungen, die im Vorfeld des von S.Pellegrino & Acqua Panna gesponserten Veranstaltungsprogramms „The World's 50 Best Restaurants 2023" bekanntgegeben wurden. Das Programm wird am 20. Juni in einer Preisverleihung in Valencia, Spanien, seinen Höhepunkt finden.

