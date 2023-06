Bekämpfung des Antisemitismus zentraler Bestandteil der Partnerschaft mit Israel

Bilaterale Beziehungen und Ukraine-Krieg im Fokus des Gesprächs von Nationalratspräsident Sobotka mit israelischem Außenminister

Wien (PK) - Der israelische Außenminister Eli Cohen war heute zu Gast im Parlament. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka traf ihn zu einem Gespräch, in dem er die guten Beziehungen zwischen Israel und Österreich hervorhob sowie den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine thematisierte.

Sobotka strich die bilaterale Zusammenarbeit als hervorragend hervor, die durch die Unterzeichnung der strategischen Partnerschaft vor zehn Monaten bekräftigt worden sei. Da das Gedenken an den Holocaust bzw. die Bekämpfung des Antisemitismus ein zentraler Bestandteil dieser Partnerschaft sei, zeigte Sobotka sich besonders erfreut über die verstärkte Kooperation mit der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Auch zwischen der Knesset und dem österreichischen Parlament finde auf politischer und administrativer Ebene ein reger Austausch statt, der sich im Mai 2022 durch die Unterzeichnung eines Memorandums of Understanding zwischen den beiden Parlamenten manifestiert hat, so der Nationalratspräsident.

Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstrich Sobotka, dass Österreich diesen völkerrechtswidrigen Krieg verurteile. Er zeigte Verständnis für die schwierige Position Israels, bezeichnete es aber als wichtig, in dieser Angelegenheit mit einer Stimme zu sprechen.

Weitere zentrale Themen des Gesprächs waren regionale Entwicklungen im Nahen Osten und die Bedeutung der Abraham-Abkommen zur Förderung der Stabilität in der Region. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie im Webportal des Parlaments.

