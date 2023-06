E-Wirtschaft begrüßt Beschluss des Energieeffizienzgesetzes

Wien (OTS) - Die E-Wirtschaft begrüßt die Schaffung klarer Vorgaben im Bereich Energieeffizienz und die Abwendung des drohenden EU-Vertragsverletzungsverfahrens. Gleichzeitig pocht die Branche auf den Beschluss weiterer Gesetze in dieser Legislaturperiode.

Den heutigen Beschluss des Energieeffizienzgesetzes im Nationalrat beurteilt Oesterreichs Energie, die Interessenvertretung der E-Wirtschaft als wichtigen Schritt. Neben dem raschen Ausbau der Erneuerbaren ist die Verringerung des Energieverbrauchs der Schlüssel zur Erreichung der Energie- und Klimaziele. „ In den Bereichen Wärme und Mobilität gibt es noch große Effizienzpotenziale, die durch den verstärkten Einsatz von Elektrizität gehoben werden können “, sagt Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie.

E-Wirtschaft fordert mehr Tempo

Schmidt begrüßt außerdem, dass mit dem neuen Energieeffizienzgesetz ein EU-Vertragsverletzungsverfahren und mögliche Strafzahlungen für Österreich abgewendet wurden. „Der heutige Beschluss ist also auch für die österreichischen Steuerzahler:innen eine gute Nachricht“, so Schmidt. Gleichzeitig müsse nun aber die Arbeit an den anderen noch ausständigen Gesetzen im Energiebereich intensiviert werden. „ Die Branche wartet auf eine ganze Reihe von Beschlüssen, die noch für diese Legislaturperiode angekündigt wurden – vom Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz bis hin zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Wenn die Regierung die selbst gesteckten Ziele noch erreichen will, wäre jetzt Tempo angesagt “, so Schmidt. Um die Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, braucht es einen umfassenden Ausbau des österreichischen Stromsystems. Dabei müssen die Netze verstärkt und zahlreiche neue Kraftwerke und Speicher in kurzer Zeit errichtet werden. Das kann nur gelingen, wenn nun geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Initiativen der E-Wirtschaft bestätigt

Im Hinblick auf die Energieberatungsstellen und die geplante Koordinierungsstelle gegen Energiearmut, die der heutige Beschluss enthält, sieht sich die E-Wirtschaft in ihren eigenen Bestrebungen bestätigt – in beiden Bereichen sind die Unternehmen der Branche bereits mit einer Vielzahl von Initiativen selbst aktiv. Oesterreichs Energie verweist in diesem Zusammenhang auf Maßnahmen wie die direkte Unterstützung für Härtefälle, Gerätetauschaktionen oder die Möglichkeit von Ratenzahlungen, die es in vielen Unternehmen bereits gibt.

