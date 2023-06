Kreuzungsbereich L 2 / L 6 in Markgrafneusiedl wurde verkehrssicher umgebaut

Arbeiten an Nebenflächen sind im Gange

St. Pölten (OTS) - An der Kreuzung der Landesstraße L 2 mit der Landesstraße L 6 in Markgrafneusiedl konnten heute die Umbauarbeiten offiziell abgeschlossen werden. Durch die spitzwinkelige Einmündung der Landesstraße L 6 in die Landesstraße L 2 kam es in der Vergangenheit immer wieder zu unübersichtlichen bzw. gefährlichen Verkehrssituationen. Der Kreuzungsbereich ist mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 5.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Die Anlageverhältnisse der Kreuzung wurden nun so ausgeführt, dass die Landesstraße L 6 rechtwinkelig in die Landesstraße L 2 einmündet. Weiters wurden an der L 2 am östlichen Ortsbeginn als temporeduzierende Maßnahme eine Mittelinsel sowie westlich des Kreuzungsbereiches eine Querungshilfe für Fußgängerinnen und Fußgänger errichtet. Entsprechend der aufgetretenen Schäden wurden die Fahrbahnen der Landesstraße L 2 und L 6 durch Fräsen und Aufbringung einer neuen Deckschicht saniert. Derzeit sind an der Landesstraße L 2 die Arbeiten an den Parkplätzen für den ruhenden Verkehr und die Sanierung der bestehenden Gehsteige im Gange.

Die Bauarbeiten führt die Straßenmeisterei Groß Enzersdorf in Zusammenarbeit mit den Baufirmen der Region durch. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 600.000 Euro, wobei rund 200.000 Euro auf das Land Niederösterreich und 400.000 Euro auf die Marktgemeinde Markgrafneusiedl entfallen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

