NEOS zu Gasstopp bis Ende 2024: Bundesregierung hat alle Appelle verschlafen

Gamon: "Wir hatten lange genug Zeit, uns darauf vorzubereiten. Doch die Bundesregierung hat keinen der EU-Pläne und -Vorschläge umgesetzt, um sich auf den Gasstopp vorzubereiten."

Brüssel (OTS) - „Die EU hat seit dem Beginn des Krieges mehrere Pläne zur Energieabkoppelung von Russland auf den Tisch gelegt, so zum Beispiel einen Genehmigungsturbo für den Ausbau Erneuerbarer und ein Gas-Sparziel. Die Bundesregierung hat noch nichts davon umgesetzt“, sagt NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon in Reaktion auf den ehemaligen OMV-Chef Roiss, der gestern in der ZIB2 die Rechnung für Österreichs nicht gemachte Hausaufgaben präsentiert hat. Demnach würde ab Ende 2024 kein russisches Gas mehr nach Österreich fließen, da der Transitvertrag mit der Ukraine ausläuft und nicht verlängert wird.

Wir seien mit einer schwindelerregenden Abhängigkeit von 74% noch immer Putins bester Kunde, meint Gamon. „Dafür gibt es mehr als ein Jahr nach Kriegsbeginn einfach keine Ausreden mehr. Kein Wunder, dass das Euro-Magazin „politico“ heute Österreich als letzte Bastion Russlands auf seiner Titelseite porträtiert.“

Dass uns irgendwann der russische Gashahn zugedreht wird, käme nicht überraschend. Gamon: „Wir hatten lange genug Zeit, uns darauf vorzubereiten. Doch anstatt alles in den Ausbau Erneuerbarer zu stecken, investierte Ministerin Gewessler in schrille Kampagnen.“

„Die Bundesregierung kann Europa nicht länger als Sündenbock hernehmen und für die enorme Abhängigkeit verantwortlich machen, in die sie alle Österreicherinnen und Österreicher gestürzt und gehalten hat. Niemand hat mehr Verständnis dafür, dass Österreichs Regierung weiterhin schläft, planlos ist und so hinterherhinkt, obwohl europäische Lösungen auf dem Tisch liegen. Nur mithilfe von Freiheitsenergien können wir uns aus Putins Würgegriff befreien.“

