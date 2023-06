Alonso-Mania! Formel-1-GP von Barcelona im ORF

Von 2. bis 4. Juni live in ORF 1

Wien (OTS) - Alonso-Mania in Barcelona! Kann Fernando Alonso beim Heimrennen in Katalonien die Red-Bull-Dominanz brechen? Zum ersten Mal nach zehn Jahren wird auf dem Circuit de Catalunya wieder auf der ursprünglichen Streckenführung gefahren – die Schikane vor Start/Ziel ist Formel-1-Geschichte. Hunderttausende Fans werden das Streckengelände stürmen, um ihren „Fernando“ zum Sieg zu tragen! Ob der Plan aufgeht, zeigt der ORF live, wenn von 2. bis 4. Juni alle Trainingsläufe, das Rennen und das „Formel 1 Motorhome“ keine Wünsche der Motorsport-Fans offenlassen. Wer sich neben Ernst Hausleitner aus Spanien meldet, entscheidet sich ausnahmsweise sehr kurzfristig, sind doch nahezu alle ORF-Experten bei den Tests zu den 24 Stunden von Le Mans, die ORF 1 übrigens von 10. auf 11. Juni in sechs Live-Einstigen insgesamt rund zehn Stunden überträgt, ergänzt u. a. von Filmklassikern wie „Le Mans“ mit Steve McQueen und „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ mit Christian Bale und Matt Damon.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 2. Juni

13.20 Uhr: 1. Training

16.50 Uhr: 2. Training

Samstag, 3. Juni

12.20 Uhr: 3. Training

15.35 Uhr: F1 News

15.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 4. Juni

13.40 Uhr: F1 News

14.25 Uhr: GP von Barcelona

17.05 Uhr: Formel 1 Motorhome

Die Formel-1-Saison auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Mit dem multimedialen Formel-1-Package von sport.ORF.at und ORF-TVthek sind Motorsport-Fans auch online immer auf dem Laufenden:

sport.ORF.at stellt Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert umfassende Tabellen und Statistiken. Außerdem schnüren ORF-TVthek und sport.ORF.at ein Streaming-Package, das Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens sowie des Magazins „F1 Motorhome“ beinhaltet. Auch im ORF TELETEXT können sich Interessierte via Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at